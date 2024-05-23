Імпорт зброї в Україну за п’ять років зріс на 6633%, – Стратком ЗСУ

Імпорт зброї в Україну за п’ять років збільшився на 6633%.

Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України з посиланням на дослідження інституту SIPRI.

"Наразі Україна займає четверту сходинку серед країн, у які постачають озброєння. У 2019-2023 роках наша держава отримала 4,9% всього імпорту зброї у світі", – сказано в повідомленні.

Водночас родажі російської зброї за той самий період упали на 53%.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в дербюджеті України утворився розрив на $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї.

До того стало відомо, що Міноборони уклало перші довгострокові контракти з українськими виробниками зброї.