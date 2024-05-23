БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
630 7

Імпорт зброї в Україну за п’ять років зріс на 6633%, – Стратком ЗСУ

зсу

Імпорт зброї в Україну за п’ять років збільшився на 6633%.

Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України з посиланням на дослідження інституту SIPRI.

"Наразі Україна займає четверту сходинку серед країн, у які постачають озброєння. У 2019-2023 роках наша держава отримала 4,9% всього імпорту зброї у світі", – сказано в повідомленні.

Водночас родажі російської зброї за той самий період упали на 53%.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в дербюджеті України утворився розрив на $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї.

До того стало відомо, що Міноборони уклало перші довгострокові контракти з українськими виробниками зброї.

Автор: 

імпорт (2314) зброя (870)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демілітаризація🤫тільки тупіну про це не кажіть...
показати весь коментар
23.05.2024 15:43 Відповісти
Всі ці відсотки, відносні цифри - повна хня. Об'єктивну картину дають тільки АБСОЛЮТНІ цифри...
показати весь коментар
23.05.2024 15:47 Відповісти
сподіваюсь дана інформація матиме практичну користь. скільки людино/годин витрачено за наші податки
показати весь коментар
23.05.2024 15:57 Відповісти
х..ло, як тобі падло?
показати весь коментар
23.05.2024 16:58 Відповісти
А міг би зрости значно менше, якби буратінка не похєрив розвиток власного виробництва зброї та б/к. Ми чудово пам'ятаємо, що перед 24.02.22 павлоградське підприємство (та не тільки воно) працювало 1 (ОДИН !!!) день на тиждень.
показати весь коментар
23.05.2024 17:12 Відповісти
Потрох за 5 років теж цього не зробив. Хоча мав таку можливість. Іноді страшний не той хто тебе в яму штовхнув, а той , хто саме для тебе її викопав.
показати весь коментар
23.05.2024 18:59 Відповісти
Це я так розумію, враховуючи ''від'ємний'' експорт?)))
показати весь коментар
23.05.2024 18:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 