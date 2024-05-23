Імпорт зброї в Україну за п’ять років зріс на 6633%, – Стратком ЗСУ
Імпорт зброї в Україну за п’ять років збільшився на 6633%.
Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України з посиланням на дослідження інституту SIPRI.
"Наразі Україна займає четверту сходинку серед країн, у які постачають озброєння. У 2019-2023 роках наша держава отримала 4,9% всього імпорту зброї у світі", – сказано в повідомленні.
Водночас родажі російської зброї за той самий період упали на 53%.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що в дербюджеті України утворився розрив на $5 млрд, необхідних на закупівлю зброї.
До того стало відомо, що Міноборони уклало перші довгострокові контракти з українськими виробниками зброї.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Лесков
показати весь коментар23.05.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 0
Євген Дусик #421274
показати весь коментар23.05.2024 15:47 Відповісти Мені подобається 0
tanix pristavka
показати весь коментар23.05.2024 15:57 Відповісти Мені подобається 0
U A #508723
показати весь коментар23.05.2024 16:58 Відповісти Мені подобається 0
Степан Лукашёв
показати весь коментар23.05.2024 17:12 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Комарский
показати весь коментар23.05.2024 18:59 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Комарский
показати весь коментар23.05.2024 18:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль