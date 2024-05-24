Найбільше автобусів Україна імпортує з Польщі та Туреччини
У першому кварталі 2024 року Україна імпортувала 239 автобусів. Їхня загальна митна вартість становила понад $12,1 млн.
Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату.
Із загальної кількості було завезено нових 60 автобусів та 179 вживаних.
Зазначається, що найбільшим постачальником нових автобусів за цей період була Туреччина – 57 одиниць.
Водночас найбільшу кількість вживаних автобусів завезли з Польщі – 62 одиниці.
Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).
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IgorYakovlevich
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IgorYakovlevich
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Ярема Стогін #518708
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IgorYakovlevich
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