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Новини
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У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю на Оболонський острів. ФОТОрепортаж

Міст-хвиля на Оболонську набережну у Києві

У Києві відкрили пішохідний міст, який об’єднує Оболонську набережну та Оболонський острів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Обʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", – написав він у Telegram.

За словами мера, будівництво мосту відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.

Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році.

Основна конструкція мосту оснащена підсвіткою, але поки що в умовах відключень світла її не вмикатимуть – лише LED-освітлення перил мосту.

Будівництво обʼєкту розпочалось у 2021 році, але на початку повномасштабної війни призупинили. Роботи відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

Міст-хвиля на Оболонську набережну у Києві

Міст-хвиля на Оболонську набережну у Києві

Зона відпочинку біля мосту-хвилі на Оболонську набережну

Зона відпочинку біля мосту-хвилі на Оболонську набережну

Читайте також: У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні. Роботи тривали майже рік. ФОТО

Автор: 

Київ (4678) Кличко Віталій (573) міст (385)


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Топ коментарі
+20
Для тих, хто любить мітингувати під КМДА, але в упор не бачить справжніх мародерів в міністерствах та ОПі:

Міст почали будувати ще в 2020 році.

"За словами мера, будівництво https://biz.censor.net/tag/1818/mist/news/page/1 відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.

Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році."

Джерело: https://biz.censor.net/n3491113
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24.05.2024 11:08
+10
ну от, взяли і змарнували таку зраду
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24.05.2024 11:13
+8
Якщо Банкова проплатить, то під КМДА знову зберуться "правдоруби" з гаслами "гроші на ЗСУ, а не на мости і парки!". А оскільки є згадка про "Азовсталь", то буде ще й група з плакатами про звільнення полонених захисників Маріуполя.

Розгойдувати не можна тільки зелену владу (хоча "квартал" закликав гойдати владу під час війни з 2014), а от місцеву, особливо коли вона як кістка поперек горла дєрьмаківцям - можна і треба! Не переплутайте!
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24.05.2024 11:26
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Для тих, хто любить мітингувати під КМДА, але в упор не бачить справжніх мародерів в міністерствах та ОПі:

Міст почали будувати ще в 2020 році.

"За словами мера, будівництво https://biz.censor.net/tag/1818/mist/news/page/1 відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.

Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році."

Джерело: https://biz.censor.net/n3491113
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24.05.2024 11:08 Відповісти
ну от, взяли і змарнували таку зраду
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24.05.2024 11:13 Відповісти
і тут такий голос з-за кадру:
зрада, ганьба! це ж скільки дронів можна було накупити на ці гроші!!!
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24.05.2024 11:28 Відповісти
А шо, ні?
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24.05.2024 11:31 Відповісти
Ви читати вмієте? Основні кошти на це були потрачені в 2020-2021...
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24.05.2024 11:34 Відповісти
А в 2022-23-24 кошти не витрачались? Чі ви вважаєте шо залишок був дуже малив?
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24.05.2024 12:02 Відповісти
Залишок був меншим, аніж у 2020-2021 - це логічно. А якби припинили будівництво, то ви критикували б що міст недобудований стоїть так само, як купа народу тут критикувала Подільсько-Воскресенський?
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24.05.2024 12:31 Відповісти
Ні, я би не критикував, я би радів, шо гроши пішли на ЗСУ а не на те шоб зарити життя солдатів у це будівництво. Цеей міст политий кровю солдатів ЗСУ. Як і той шо кличко відкрив на Оболоні біля Епіцентру. Той будувати почали у прошлому році.
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24.05.2024 12:33 Відповісти
Та прям, свиридович. Із тебе вуха троля стирчать, і троля по найму, не ідейного .
То, що міська влада витратила ці гроші на піар Кличка, замісць дронів на фронті говорить само за себе. І тобі крихти із " барського столу" дісталися. Вам все добре.
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24.05.2024 16:12 Відповісти
Я не захищаю Кличка, він багато лєвого набудував - і на Богатирській, і на Дегтярівській. То зайве було і то вже будувалося в 2023!
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24.05.2024 17:15 Відповісти
А що ти робиш, безкоштовно погуляти вийшов ?
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24.05.2024 22:21 Відповісти
ні!
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24.05.2024 11:53 Відповісти
Обгрунтуйте ваше НІ.
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24.05.2024 12:06 Відповісти
не бачу сенсу обгрунтовувати щось людям, які все конвертують у дрони!
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24.05.2024 21:42 Відповісти
пропоную тих, хто конвертує все у дрони, розганяючи зраду називати:
зрадодронами або краще дронозрадами!
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24.05.2024 21:54 Відповісти
Якщо Банкова проплатить, то під КМДА знову зберуться "правдоруби" з гаслами "гроші на ЗСУ, а не на мости і парки!". А оскільки є згадка про "Азовсталь", то буде ще й група з плакатами про звільнення полонених захисників Маріуполя.

Розгойдувати не можна тільки зелену владу (хоча "квартал" закликав гойдати владу під час війни з 2014), а от місцеву, особливо коли вона як кістка поперек горла дєрьмаківцям - можна і треба! Не переплутайте!
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24.05.2024 11:26 Відповісти
на Наталку цього року виділили 20 млн грн.

це = тисяча дронів

 що важливіше променада для київського панства чи життя Українського Воїна ?
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24.05.2024 14:42 Відповісти
Йди помітингуй під ОП і МО, ок?
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24.05.2024 16:15 Відповісти
Гарний міст і асфальт покладений.
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24.05.2024 11:15 Відповісти
Ще одна туристична локація- прикольно
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24.05.2024 11:20 Відповісти
колись, я там, на крижині катався. а поруч, кавуни на баржі привозили.
ото були часи! не те, що щас.....
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24.05.2024 11:21 Відповісти
І що поганого було в тих баржах?
Ті, хто плювались тоді отрутою, позакривали свої ротяки, коли такі баржі продовжили доставку вантажів при Зєлі.
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24.05.2024 11:40 Відповісти
"Але йшла війна, а ніхто і за ухом не чухав, що потрібні ракети, та інше озброєння для захисту неньки."

От навіщо так нахабно брехати?
На випробовуваннях яких ракет постійно був присутній Турчинов в ті роки?

Може їх розробляв і готував до виробництва "квартал" на чолі з Лідором, що навіть ставши президентом бачив в очах ху@ла бажання миру?
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24.05.2024 11:57 Відповісти
Зєлємоями.

Червень 2020.

"Попри успіхи проекту «Нептун» існує небезпека його припинення, якщо не буде відновлене фінансування проекту у 2020 році. Про це повідомив екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який стояв у витоків національної ракетної програми.

За його словами, сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет «Нептун», «під час якого перевірялась ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет». «Ракета точно вийшла на ціль і знищила плавзасіб умовного противника», - зазначив він, підкресливши, що українські крилаті ракети довели свою ефективність.

Водночас, Турчинов наголосив, що нинішні випробування профінансовані ДОЗом, затвердженим ще в 2019 році, «а чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів». «Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проекту «Нептун», - резюмував екссекретар РНБО України."

https://turchynov.com/news/details/uspihi-mozhut-zminitisya-zupinkoyu-proektu-neptun-yaksho-ne-vidnoviti-jogo-finansuvannya

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24.05.2024 13:50 Відповісти
Серпень 2020.

КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО СВІДОМО ЗІРВАЛА РАКЕТНУ ПРОГРАМУ УКРАЇНИ - "СТОПРЕВАНШ".

Зеленський взявся за ліквідацію протиповітряної оборони - саме з цього починав Янукович, коли знищував армію, нагадує проєкт "СтопРеванш".

Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків.

І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.

Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."



"На зовнішніх ринках така сировина не продається, бо вона військового призначення, а Україна на сьогодні знаходиться в стадії війни і навіть наші друзі, товариші і стратегічні партнери нам це продати відмовилися", - пояснює генеральний директор заводу Леонід Шиман.

А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
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24.05.2024 13:55 Відповісти
Пілять, Кличко, це якім чином допоможе ЗСУ? Чі це фортіфікайія така? Скіліки грошей ввалили в це?
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24.05.2024 11:30 Відповісти
Якби зараз починали будувати з нуля, то ваші питання були б доречні.
Але будувати почали ще в 2020 році за кошти меценатів.
А от капітальний ремонт приміщень поліції на десятки мільйонів бюджетних грн. є дійсно не на часі.

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24.05.2024 11:38 Відповісти
А шо, оті меценати ******* шо витрачали з 2022- 2024 роки гроші на місток для прогулянок та вигулу собак а не на ЗСУ?
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24.05.2024 12:05 Відповісти
Це краще вкладенння спонсорських коштівв, ніж вбухувати бюджетні кошти в зомбоМарафон чи "квартальний" непотріб.
Нехай ху@ло корчі візьмуть і воно здохне від того, що Київ живе.
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24.05.2024 16:22 Відповісти
Його будували з 2020 року. Що там орки не знали? Воно і на гугл-картах є, і купа новин про нього...
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24.05.2024 12:17 Відповісти
Дихайн якийсь морально застарілий, навіщо та хвиля, аби кошти витрачати
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24.05.2024 13:46 Відповісти
Кошти меценатів. Вам до того яке діло?
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24.05.2024 16:17 Відповісти
Реклама піара Кличка. Скільки би життів той міст зберіг, якби не будували за гроші, що спасали би життя на фронті.
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24.05.2024 16:15 Відповісти

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