У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю на Оболонський острів. ФОТОрепортаж
У Києві відкрили пішохідний міст, який об’єднує Оболонську набережну та Оболонський острів.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Обʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст", – написав він у Telegram.
За словами мера, будівництво мосту відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.
Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році.
Основна конструкція мосту оснащена підсвіткою, але поки що в умовах відключень світла її не вмикатимуть – лише LED-освітлення перил мосту.
Будівництво обʼєкту розпочалось у 2021 році, але на початку повномасштабної війни призупинили. Роботи відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.
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Міст почали будувати ще в 2020 році.
"За словами мера, будівництво https://biz.censor.net/tag/1818/mist/news/page/1 відбувалося коштом українських та іноземних меценатів.
Конструкції були виготовлені ще на підприємстві "Азовсталь". Їх встигли привезти до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році."
Джерело: https://biz.censor.net/n3491113
зрада, ганьба! це ж скільки дронів можна було накупити на ці гроші!!!
То, що міська влада витратила ці гроші на піар Кличка, замісць дронів на фронті говорить само за себе. І тобі крихти із " барського столу" дісталися. Вам все добре.
зрадодронами або краще дронозрадами!
Розгойдувати не можна тільки зелену владу (хоча "квартал" закликав гойдати владу під час війни з 2014), а от місцеву, особливо коли вона як кістка поперек горла дєрьмаківцям - можна і треба! Не переплутайте!
це = тисяча дронів
що важливіше променада для київського панства чи життя Українського Воїна ?
ото були часи! не те, що щас.....
Ті, хто плювались тоді отрутою, позакривали свої ротяки, коли такі баржі продовжили доставку вантажів при Зєлі.
От навіщо так нахабно брехати?
На випробовуваннях яких ракет постійно був присутній Турчинов в ті роки?
Може їх розробляв і готував до виробництва "квартал" на чолі з Лідором, що навіть ставши президентом бачив в очах ху@ла бажання миру?
Червень 2020.
"Попри успіхи проекту «Нептун» існує небезпека його припинення, якщо не буде відновлене фінансування проекту у 2020 році. Про це повідомив екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який стояв у витоків національної ракетної програми.
За його словами, сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет «Нептун», «під час якого перевірялась ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет». «Ракета точно вийшла на ціль і знищила плавзасіб умовного противника», - зазначив він, підкресливши, що українські крилаті ракети довели свою ефективність.
Водночас, Турчинов наголосив, що нинішні випробування профінансовані ДОЗом, затвердженим ще в 2019 році, «а чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів». «Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проекту «Нептун», - резюмував екссекретар РНБО України."
https://turchynov.com/news/details/uspihi-mozhut-zminitisya-zupinkoyu-proektu-neptun-yaksho-ne-vidnoviti-jogo-finansuvannya
КОМАНДА ЗЕЛЕНСЬКОГО СВІДОМО ЗІРВАЛА РАКЕТНУ ПРОГРАМУ УКРАЇНИ - "СТОПРЕВАНШ".
Зеленський взявся за ліквідацію протиповітряної оборони - саме з цього починав Янукович, коли знищував армію, нагадує проєкт "СтопРеванш".
Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків.
І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."
"На зовнішніх ринках така сировина не продається, бо вона військового призначення, а Україна на сьогодні знаходиться в стадії війни і навіть наші друзі, товариші і стратегічні партнери нам це продати відмовилися", - пояснює генеральний директор заводу Леонід Шиман.
А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха".
Але будувати почали ще в 2020 році за кошти меценатів.
А от капітальний ремонт приміщень поліції на десятки мільйонів бюджетних грн. є дійсно не на часі.
Нехай ху@ло корчі візьмуть і воно здохне від того, що Київ живе.