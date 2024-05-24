USUBC та інші бізнес-асоціації підтримали рішучі кроки у боротьбі проти нелегального ринку тютюну, але очікують результатів

Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України і ще ряд інших організацій підтримали дії Бюро економічної безпеки (БЕБ), що спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

Американсько-Українська Ділова Рада (USUBC) також високо оцінила роботу правоохоронних органів, йдеться у заяві організації.

В USUBC нагадали, що минулого тижня БЕБ провело серію обшуків у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнових виробів, виявивши підроблені акцизні марки та тютюнові вироби без маркування.

"Розслідування та процесуальні дії тривають. Ми високо цінуємо Бюро економічної безпеки України, Тимчасову слідчу комісію з розслідування економічних злочинів у Верховній Раді України та особливо Данила Гетманцева, голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, за лідерство у цій роботі. Вкрай важливо, щоб підприємства, які порушують чинне законодавство, припинили свою незаконну діяльність назавжди", – йдеться у заяві USUBC.

В організації сподіваються побачити результати таких перевірок і закликають ретельно розслідувати розпочаті справи.

"Ми оптимістично налаштовані щодо того, що боротьба з тіньовою економікою дасть відчутні результати, порушені справи будуть ретельно розслідувані і винні будуть притягнуті до відповідальності. Подальша скоординована робота правоохоронних органів та органів державної влади має важливе значення для запобігання подальшим значним втратам державного бюджету та забезпечення чесної конкуренції для всіх учасників ринку", – йдеться у повідомленні.

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Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев зауважив, що масштабне розслідування ще не завершено, але дії правоохоронців наближають кінець нелегального ринку тютюну.

"Війна з "тінню" для мене – це моя священна війна. Але ні, справа не завершена. І зараз тіньовики оббивають пороги високих кабінетів з метою "повирішувати". Але "повирішувати" цього разу не вийде. Надто пильно ми і все суспільство слідкуємо за цим процесом. Не хочу забігати наперед, але багато що говорить про те, що це кінець нелегального ринку тютюну", – заявив нардеп.

Як повідомлялося, минулого тижня Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет. За даними Данила Гетманцева, роботу фабрик зупинили.