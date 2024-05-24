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Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію, вони залежатимуть від обсягів споживання, – Галущенко

галущенко

До кінця травня Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив, відповідаючи на запитання депутатів під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", – сказав міністр.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", – зазначив Галущенко.

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Він додав, що наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для енергоринку.

"Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями ("Енергоатом" та "Укргідроенерго", – ред.) та з погляду збалансування всього енергоринку", – сказав міністр.

Він пояснив, що чинні тарифи на електроенергію для населення не покривають собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною і тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань (ПСО).

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Підвищення тарифів (237) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+42
Тобто коли прилітає у підприємство, платить власник бізнесу, а коли прилітає ахмєтову - платять лохи які купують у ахметова електрику.
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24.05.2024 14:34
+39
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24.05.2024 14:35
+23
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
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24.05.2024 14:40
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Якщо у людини одразу все забрати, а потім по доброті душевній вернути половину, то ця людина буде ще щасливіша, ніж до грабунку.
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24.05.2024 15:17 Відповісти
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24.05.2024 15:18 Відповісти
Як зробити людину щасливою? Треба їй зробити х%йово, потім - дуже х%йово і накінець повернути просто - х%йово. Все. Людина щаслива! %)
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24.05.2024 18:41 Відповісти
Тобто коли прилітає у підприємство, платить власник бізнесу, а коли прилітає ахмєтову - платять лохи які купують у ахметова електрику.
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24.05.2024 14:34 Відповісти
Скінчені тварюки! Остаточно добивають економіку та населення своєю безглуздістю… та безкарністю.
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24.05.2024 14:34 Відповісти
ахмєтову відшкодувате те, що накрав до війни!
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24.05.2024 14:35 Відповісти
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24.05.2024 14:35 Відповісти
Ето удар ніже пояса, не треба так
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24.05.2024 14:36 Відповісти
так він же БРЕХЛО !
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24.05.2024 14:37 Відповісти
Найвеличніший "обіцянт"...війде в Історію України ...😁
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24.05.2024 14:38 Відповісти
Він теж слухав падпалковніка Арєстовіча про двє-трі нєдєлі, а коли дійшло що проє.. пішло не по плану, то тепер...
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24.05.2024 15:17 Відповісти
Після слів "Держав гарантує" далі можна і не читати.
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24.05.2024 15:19 Відповісти
ЗЄльоні гуппі вже не пам'ятають що ам обіцяв оцей пріпіЗЄдєнт

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24.05.2024 15:21 Відповісти
👏👏👏🥳🧟🧜🧙🧚🎉🎈🧛🤡👻
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24.05.2024 15:27 Відповісти
Як казав янелох - Ви що маленькі!?
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24.05.2024 16:08 Відповісти
То все іпсо,іпсо,іпсо. ІПСОІПСОІПСОООООО..... То всьо порохоботи прокляті не дають бубочкє харашо работать
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24.05.2024 18:47 Відповісти
Цікаво,а ці гроші знову підуть на " відновлення" енергоструктури як і під час попереднього "підвищення"...?!!
Тоді схоже зимою Україна буде взагалі без світла...
А у когось з'явиться нова вілла десь на озері Комо...
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24.05.2024 14:36 Відповісти
100 кВт/год-3грн 47 коп,150 кВт/год-3грн 98 коп,250 кВт/год 4грн 78 коп,300 і більше кВт/год-5 грн 45 коп......
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24.05.2024 14:36 Відповісти
зелені шмарклі та їх посіпаки грабують мудрий нарід, що їх обрав )) нічого нового ))
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24.05.2024 14:37 Відповісти
спочатку обікрали на великому крадівництві замість ракетної програми, потім на захисті енергогенеруючих підприємств, потім на фортифікаціях, потім пограбують на відновленні цих ТЕЦ, а потім знову попросять русню пару ракет відпривити...
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24.05.2024 14:43 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, а зараз ну так взагалі все зашибісь.
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24.05.2024 14:40 Відповісти
А мнє нє больно, й ла-ла-ла-ла-ла, мнє нє больно...
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24.05.2024 16:55 Відповісти
бггг, а ви що справді думали, що ахмєтов дозволить добудувати нові блоки аєс..., ні, в нас тепер тільки зелена, але дуже дорога енергія...
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24.05.2024 14:41 Відповісти
Кондиціонер ще вмикати рано, котел опалення вже запізно. Дивлюсь на показники лічільника, дійсно пікові- мінімальні за рік.
Чи може то просто у Ахмєтова профіт впав?
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24.05.2024 14:42 Відповісти
Оце що і дивно. Відключення електроенергії чомусь співпали з самим неенергоємким сезоном. Враження що виключно для ,,папугать піпл,,. Щоб не сперечалися за підвищення ціни.
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24.05.2024 14:50 Відповісти
Зебілунги скажіть це вже кінець епохи бідності, чи ще ні?
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24.05.2024 14:47 Відповісти
Знайома побачила в польській пресі статтю, як Україна постачає електроенергію у Європу великими потужностями. Так що нас вкотре найокують.
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24.05.2024 14:49 Відповісти
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24.05.2024 14:53 Відповісти
Я ваш вирок
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24.05.2024 17:56 Відповісти
Все-таки украинцы очень терпеливый народ. Готовы жить в ужасающей бедности и терпеть.
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24.05.2024 14:56 Відповісти
Бідність поняття відносне, он іний кацап живе в вигрібній ямі а рахує що всі йому заздрять. А що ви пропонуєте, є якійсь варіант швидкого рішення?
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24.05.2024 15:04 Відповісти
Я ничего не пропоную. Просто пишу что вижу.
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24.05.2024 15:04 Відповісти
Багатогодинні (більше 8 годин на добу), масові (11 областей, 46 районів) відключення світла ‎23.‎05.‎2024 не мають нічого спільного з дефіцитом електроенергії в Україні. Під тиском олігархічних структур і відсутності грошей в бюджеті, Зеленський дозволив прямий комерційний експорт електроенергії (не компенсаційні перетоки) в Західну Європу. Красти в Україні вже практично нічого, тепер Зеленський краде світло у свого народу.
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24.05.2024 15:01 Відповісти
Кабмин готуе покращення
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24.05.2024 15:02 Відповісти
Як https://t.me/energoatom_ua/17934 повідомляють у держкомпанії "Енергоатом" (цитата): "23 травня 2024 року о 16:50 вітчизняні енергетики змогли відновити роботу пошкодженої зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ "Дніпровська". Завдяки їхнім зусиллям тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі: "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ та "Дніпровська", які забезпечують живлення власних потреб станції".
Таким чином, зважаючи на те, що ЗАЕС не працює і не виробляє електроенергії, то тепер за рахунок енергосистеми України, тобто відключень споживачів і підвищення тарифів, будуть живитись воєнні об'єкти рашистського угрупування в Токмаку, Мелітополі та загалом на Півдні України для сприяння ворогу у подальшій окупації українських територій!
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24.05.2024 15:10 Відповісти
Нагадаємо, Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3421657 на електроенергію для населення майже вдвічі - до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень. Джерело: https://biz.censor.net/n3491159

країна постійного п....
середня сумма зросла на 80+%
в середньому на сімью десь 350-380 кв виходить (знаю що може бути і меньше, но то вже якщо бак не включати). Так ось було до того як зробили 2,64 десь 500+грн, а стало 900+, на які 250? А буде якщо зроблять 4,5 без деференсації 1500+.
Щоб ви повиздихали т..... ненажерливі.
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24.05.2024 15:11 Відповісти
А в мене в будинку все на електриці, ну немає тут газу і не буде. Так взимку 2500квт+, це по економному. Навіть з нічним тарифом суми виходять мати не бідуй((((
Падали зелені
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24.05.2024 15:33 Відповісти
Тарифи потрібно підвищувати лише любителям ринку, які вірили та вірять у свого святого президента разом із його святими рехформаторами.
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24.05.2024 15:21 Відповісти
Ну и когда все это закончится ? С 2019 года беды и несчастья так и сыплются на Украину ... похоже Зеленский как магнит притягивает на Украину и ее народ только все плохое .

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Вже по Конститції ВОНО не може бути Президентом з 21 травня , АЛЕ ... для НЬОГО значно безпечніше бути Військовим Диктатором та Узурпатором Влади , ніж піти на стадіон та звітувати за свої "досягнення" за 5-тирічку свого Президентства. А на Україну та в якому стані вона буде після війни ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку НАЧХАТИ !!!

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!
Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скигли !

Это ЖЕСТЬ! Особенно если вспомнить , как этот "мудрий нарід73%" истерически плевался в 2019 году в Папередника за ту войну и ту жизнь.
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24.05.2024 15:26 Відповісти
Вже немає кому виганяти, а якщо і найдуться - то на них натравлять всіх "силовиків". І бавитись не будуть, одразу розстріл. По марафону скажуть, що то дрг чи терористи російські.
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24.05.2024 16:22 Відповісти
до 250 гривень?? вы серьезно???)))
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24.05.2024 15:30 Відповісти
Ага, менше 100 кВт на сім'ю...
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24.05.2024 16:05 Відповісти
Якщо тариф не покриває собівартість, то як у генеруючих компаній стався такий прибуток в 23 році??? Лапша для підняття тарифів, ось і вся казочка
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24.05.2024 15:33 Відповісти
Уся справа у тому, що зараз, той хто причетний до військових поставок, гребуть гроші лопатою. Ось енергетикам і прикро з цього.
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24.05.2024 15:54 Відповісти
"тарифи на електроенергію, вони залежатимуть від обсягів споживання." Це вже було.
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24.05.2024 15:49 Відповісти
Интересная, я бы сказал, иезуитская логика.
Как правило, чем больше продаешь (покупаешь), тем меньше цена (такой себе опт). То есть продавец зарабатывает на количестве.
Но нам предлагают обратную формулу, чем больше потребляется, тем дороже.
Казалось бы логично, нужно экономить, но ведь для продавца важно продать больше чтобы заработать больше
Вот где нас найобывают. Продают опт по розничным ценам!
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24.05.2024 19:08 Відповісти
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24.05.2024 15:54 Відповісти
Що за дебіл придумав систему оплати від споживання? Електроенергія це також товар, а за товари, чим більше, тим менша плата. Оманливе твердження, ніби захищають вразливі групи населення. 21 століття епоха технологій, в кожній сім'ї має бути холодильник, телевізор, пральна машина, електропіч, витяжка, бойлер. Про такі дрібниці як комп'ютер, міксер, кавомолка, електроінструменти мовчу. Нас заганяють в феодальний лад з одною лампочкою. Крім того проводив світло повністю за свої гроші: стовп, кабель, лічильник, щиток, дозвіл і ін. Вмить після підключення стало не моє. Вся державна структура по передачі електроенергії задарма дісталась бандитам, які до цих пір ще й дотації від держави отримують. Скотиняки ненажерливі, щоб ви подавилися!
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24.05.2024 16:49 Відповісти
У нас в результаті ракетних ударів по електростанціям стало на 8 гігават менше. Відновити не виходить бо власники електростанцій "не мають грошей". А куди ж вони ділись? Тому я за підвищення тарифів але з умовою націоналізації станцій які належать недієздатним і жадібним власникам. Ну от чому ми всі маємо інвестувати в майно приватного бізнесу?
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24.05.2024 16:55 Відповісти
буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії - увесь світ - "більше споживаєш - меньше платиш". То ми, видно теж, Європеська країна? Сподіваюсь...
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24.05.2024 17:08 Відповісти
"...більше споживаєш - меньше платиш" - це коли електроенергію нікуди дівати.
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24.05.2024 18:47 Відповісти
Енергокомпанії задаром забрали підприємство ,власники збагатились на сотні міліонів,за рахунок населення куплять собі маєтки,вілли, параходи. самольоти Живуть як шейхи. Влада має від них міліонні відкати і прислуговує цим кровососам То скільки можна таке терпіти Пенсіонери,дуже дисціпліновані--відривають кошти від купівлі харчів,ліків, але платять Терпець може лопнути Алютий пенсіонер піде на любі вчинки--прикладів багато .
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24.05.2024 17:52 Відповісти
Скільки нових ******** АЕС І ГЕС було збудовано в Україні за 35 років. Куди ідуть гроші а це міліарди, які щомісяця сплачують за світло? Якщо порахувати за місяць всі платіжки приватні і бізнес, то там виходять міліарди гривень. Куди ідуть ці гроші? Поясніть хто небудь мені. Наприклад ще , київвстар має 24 млн абонентів, збирає з народу біля 4 міліардів гривень і ще підвищує тарифи. Куди ідуть міліарди?
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24.05.2024 18:03 Відповісти
Смотрю по комментариям, не мне одному пришла мысль, что отключения не столько связаны с нехваткой а скорее с очередным подорожанием, ибо с какого рожна они должны были появится, если больше года их вообще не было, да еще в самый не энергоемкий сезон. И что странно, отключения такие, как прошлогодние, в первые месяцы интенсивных обстрелов, когда не было ни петриотов ни прочих западных ПВО, и били по официальным данным по сто ракет 1-2 раза в неделю, а что же сейчас, что вдруг стало хуже чем тогда.
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24.05.2024 18:04 Відповісти
,,А єслі шото комуто не подобається, то ми отключім газ" (ваш найвеличніший Бубочка Стальниє Яйкі Боневтік)
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24.05.2024 21:55 Відповісти
красава!Жгітє,суки
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24.05.2024 22:05 Відповісти
Треба зробити 6 гр за квт і хай хочпоржальщики платють. Де брати гроші? А де ви берете гроші на бухло? Майже кожний чолов'яга з 8 до 10 вечора тариться бухлом в АТБ.
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24.05.2024 23:17 Відповісти

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