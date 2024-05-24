Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію, вони залежатимуть від обсягів споживання, – Галущенко
До кінця травня Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив, відповідаючи на запитання депутатів під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.
"Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", – сказав міністр.
За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.
"Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", – зазначив Галущенко.
Він додав, що наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для енергоринку.
"Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями ("Енергоатом" та "Укргідроенерго", – ред.) та з погляду збалансування всього енергоринку", – сказав міністр.
Він пояснив, що чинні тарифи на електроенергію для населення не покривають собівартості її виробництва, зокрема компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виплачують різницю між ринковою ціною і тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань (ПСО).
Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.
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проє..пішло не по плану, то тепер...
Тоді схоже зимою Україна буде взагалі без світла...
А у когось з'явиться нова вілла десь на озері Комо...
Чи може то просто у Ахмєтова профіт впав?
Таким чином, зважаючи на те, що ЗАЕС не працює і не виробляє електроенергії, то тепер за рахунок енергосистеми України, тобто відключень споживачів і підвищення тарифів, будуть живитись воєнні об'єкти рашистського угрупування в Токмаку, Мелітополі та загалом на Півдні України для сприяння ворогу у подальшій окупації українських територій!
країна постійного п....
середня сумма зросла на 80+%
в середньому на сімью десь 350-380 кв виходить (знаю що може бути і меньше, но то вже якщо бак не включати). Так ось було до того як зробили 2,64 десь 500+грн, а стало 900+, на які 250? А буде якщо зроблять 4,5 без деференсації 1500+.
Щоб ви повиздихали т..... ненажерливі.
Падали зелені
А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?
Вже по Конститції ВОНО не може бути Президентом з 21 травня , АЛЕ ... для НЬОГО значно безпечніше бути Військовим Диктатором та Узурпатором Влади , ніж піти на стадіон та звітувати за свої "досягнення" за 5-тирічку свого Президентства. А на Україну та в якому стані вона буде після війни ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку НАЧХАТИ !!!
Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!
Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скигли !
Это ЖЕСТЬ! Особенно если вспомнить , как этот "мудрий нарід73%" истерически плевался в 2019 году в Папередника за ту войну и ту жизнь.
Как правило, чем больше продаешь (покупаешь), тем меньше цена (такой себе опт). То есть продавец зарабатывает на количестве.
Но нам предлагают обратную формулу, чем больше потребляется, тем дороже.
Казалось бы логично, нужно экономить, но ведь для продавца важно продать больше чтобы заработать больше
Вот где нас найобывают. Продают опт по розничным ценам!