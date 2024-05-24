"Нова пошта" запустила доставку між країнами Європи

Компанія Nova Post запустила послугу доставки документів, посилок чи вантажів до 100 кілограмів між країнами Європи, де є її відділення.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Наразі послуга вже доступна в усіх країнах, крім Молдови, Румунії та Великої Британії. Доставка посилок та документів триватиме від двох днів.

Замовити доставку Nova Post між країнами Європи можна у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість залежатиме від ваги відправлення та відстані між країнами.

Наприклад, якщо відправляти посилку вагою 2 кілограми з Польщі до Німеччини у відділення Nova Post, це коштуватиме 43 злотих (приблизно 430 грн), тоді як в Іспанію – 65 злотих. Доставка посилки на адресу курʼєром коштує 10 злотих.

Раніше Nova Post доставляла посилки із закордонних відділень до України й навпаки.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Нової пошти" за минулий рік сягнув 4,28 млрд грн, що на 31,1% краще за показник 2022 року.