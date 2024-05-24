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Новини
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Кошти населення у банках продовжують зростати: за місяць збільшилися на 16 мільярдів

гривня

Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше, ніж на початок квітня.

Накопичення українців у банках зростають останні три місяці, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на початок травня фізичні особи зберігали у банках:

  • у національній валюті – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);
  • в іноземній валюті – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

У Фонді гарантування уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).

Нагадаємо, наразі всі 63 банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.

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Як повідомлялося, у січні загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з ФОП) в українських банках впала на 39,8 млрд грн – до 1 195 млрд грн, за даними Фонду гарантування. Після цого вона зростала.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснював це впливом сезонних факторів.

Автор: 

банки (6954) депозит (433) Фонд гарантування вкладів (1450)


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Це ви кому вермишель на вуха вішаєте, з 18 числа цього місяця познімали більше ніж було в тих самих банках.
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24.05.2024 15:00 Відповісти
Але ж в розрізі клієнтів статистики немає. Скоріш за все, то зелені, їх родичі й наближені особи.
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24.05.2024 15:14 Відповісти
Просто потрібно уточнювати, хто поклав ці гроші, можливо оці кошти:
Кошти на будівництво укріплень виділені у повному обсязі, термін виконання робіт - таємниця, - Шмигаль Джерело: https://biz.censor.net/n3491168
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24.05.2024 15:54 Відповісти
Ооооо....я я.....родичі зелених вирішили підняти рейтинг банків..
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24.05.2024 16:40 Відповісти

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