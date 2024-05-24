Кошти населення у банках продовжують зростати: за місяць збільшилися на 16 мільярдів
Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше, ніж на початок квітня.
Накопичення українців у банках зростають останні три місяці, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Станом на початок травня фізичні особи зберігали у банках:
- у національній валюті – 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);
- в іноземній валюті – 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).
У Фонді гарантування уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів).
Нагадаємо, наразі всі 63 банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.
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Як повідомлялося, у січні загальна сума вкладів фізичних осіб (включно з ФОП) в українських банках впала на 39,8 млрд грн – до 1 195 млрд грн, за даними Фонду гарантування. Після цого вона зростала.
Голова Національного банку Андрій Пишний пояснював це впливом сезонних факторів.
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