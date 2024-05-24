Кабмін обмежив прибутки виробників боєприпасів для ЗСУ
Кабінет Міністрів встановив норму прибутковості для українських виробників боєприпасів на рівні 25% від собівартості.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", – сказав Шмигаль.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін з цією метою на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.
Зокрема, Порядок доповнено новими положеннями стосовно:
- встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності у складі ціни, на рівні не більше 25% виробничої собівартості таких товарів;
- надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.
Як повідомлялося, раніше Кабмін аналогічним чином обмежив прибуток постачальників безпілотників для Збройних Сил України.
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Треба тепер буде ховати прибутки,якщо більше 25% , хоча ,думаю, голоні бухгалтери з цим справляться.
Коли весь світ гониться за оптимізацією процесу , то в Україні за це наказують .
Має значення лише кінцева ціна і абсолютна,а не в процентах.
Коли вони поставили план в $ збільшити виробництво в 3 рази. Виробники подумали і просто підняли в 3 рази ціну. Виробництво не збільшилось, а чєли пішли косити держ бюджетики.
Але це занадто складно для зелених малоросів.
1. " зарплатня" - це витрати. Нарахування зарплатні за рахунок собівартості, а не прибутку.
2. Ніякий бізнес в Україні( якщо це не західна, або публічна компанія, акції якої в обігу) ніяких дівідендів, ніколи не платить. В Українському бізнесі відверті придурки довго не виживуть.
3. Всі розумники тільки і займаються тим, що безперервно змінують податкові правила. Задовбали.
5. Це вже не тобі. Будь- які обмеження " по рентабельності" проходили вже 1500 разів. Результат-0. За бажанням собіватість сформувати таку як потрібно- два пальця об асфальт.
Бо окрім офіційної собівартості є неофіційна зі всілякими корупційними ризиками. З чого розвиватися, розширювати виробництво, якщо виробники не можуть працювати за ринковими цінами?
Это сделано, чтобы частные компании по производству оружия имели квоту на изготовление и реализацию по принципу "добросовестной конкуренции" и не было соблазна ещё её кому-то продавать кроме законтрактованных покупателей.
Это сделано, чтобы частные компании по производству оружия имели квоту на изготовление и реализацию по принципу "добросовестной конкуренции" и не было соблазна ещё её кому-то продавать кроме законтрактованных покупателей.