Кабмін обмежив прибутки виробників боєприпасів для ЗСУ

Кабінет Міністрів встановив норму прибутковості для українських виробників боєприпасів на рівні 25% від собівартості.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін з цією метою на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.

Зокрема, Порядок доповнено новими положеннями стосовно:

встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності у складі ціни, на рівні не більше 25% виробничої собівартості таких товарів;

надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.

Читайте також: У Мінекономіки розікрали 250 мільйонів замість закупівлі бронежилетів. Справу передали до суду

Як повідомлялося, раніше Кабмін аналогічним чином обмежив прибуток постачальників безпілотників для Збройних Сил України.