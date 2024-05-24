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Кабмін обмежив прибутки виробників боєприпасів для ЗСУ

боєприпаси

Кабінет Міністрів встановив норму прибутковості для українських виробників боєприпасів на рівні 25% від собівартості.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін з цією метою на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.

Зокрема, Порядок доповнено новими положеннями стосовно:

  • встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності у складі ціни, на рівні не більше 25% виробничої собівартості таких товарів;
  • надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін аналогічним чином обмежив прибуток постачальників безпілотників для Збройних Сил України.

Автор: 

боєприпаси (138) Кабмін (7745) прибуток (1802) ЗСУ (366) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+17
А як справи з рівнем прибутковості безпілотників Арахамії і Розенблата?...Все добре?...
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24.05.2024 16:14
+12
Краще б додатково фінансували розширення виробництва
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24.05.2024 16:10
+10
Недовго тривало щастя від скасування заборони на прибутки. Геніально
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24.05.2024 16:17
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Совковий підхід.
Треба тепер буде ховати прибутки,якщо більше 25% , хоча ,думаю, голоні бухгалтери з цим справляться.
Коли весь світ гониться за оптимізацією процесу , то в Україні за це наказують .
Має значення лише кінцева ціна і абсолютна,а не в процентах.
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24.05.2024 16:03 Відповісти
А тобі краще вестернський підхід?

Коли вони поставили план в $ збільшити виробництво в 3 рази. Виробники подумали і просто підняли в 3 рази ціну. Виробництво не збільшилось, а чєли пішли косити держ бюджетики.
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24.05.2024 23:57 Відповісти
Вестернський підхід - це коли проводяться прозорі тендери. А те , що ти пишеш - це підхід янукозеленського
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27.05.2024 09:31 Відповісти
Да, саме тому в них на ту ж оборонку на один тип зброї лише один виробник? =) тендер на 1 учасника, який був заздалегідь *пролобійовано*.
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27.05.2024 12:00 Відповісти
Краще б додатково фінансували розширення виробництва
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24.05.2024 16:10 Відповісти
Насправді було б логічно оподатковувати лише ту частину прибутку, яка не вкладається у розширення виробництва, а виводиться у вигляді доходів і зарплатні.

Але це занадто складно для зелених малоросів.
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24.05.2024 19:26 Відповісти
Не сміши.
1. " зарплатня" - це витрати. Нарахування зарплатні за рахунок собівартості, а не прибутку.
2. Ніякий бізнес в Україні( якщо це не західна, або публічна компанія, акції якої в обігу) ніяких дівідендів, ніколи не платить. В Українському бізнесі відверті придурки довго не виживуть.
3. Всі розумники тільки і займаються тим, що безперервно змінують податкові правила. Задовбали.
5. Це вже не тобі. Будь- які обмеження " по рентабельності" проходили вже 1500 разів. Результат-0. За бажанням собіватість сформувати таку як потрібно- два пальця об асфальт.
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25.05.2024 00:33 Відповісти
І це при тому, що вартість українських *********** набагато менша, ніж ми купуємо в ЄС чи Пакистану.
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24.05.2024 16:11 Відповісти
А як справи з рівнем прибутковості безпілотників Арахамії і Розенблата?...Все добре?...
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24.05.2024 16:14 Відповісти
Можу точно сказати, що у Агрохімії з *********** все добре, і, вочевидь, чим більше триває війна, буде ще краще.
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24.05.2024 20:21 Відповісти
Недовго тривало щастя від скасування заборони на прибутки. Геніально
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24.05.2024 16:17 Відповісти
Басалаєву питали, вона не проти? А якщо проти?
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24.05.2024 16:18 Відповісти
Чим більше зелені свого циркового носа встромляють в розвиток оборонки України тим менше вона розвивається.
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24.05.2024 16:29 Відповісти
Це для того, щоб прибутки були в заступників зермака.
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24.05.2024 16:32 Відповісти
На Заході бізнес вважається дуже успішним якщо за рік прибутки сягнули 16%. Трошки вище тільки в високотехнологічних сферах повязаних з стрімким впровадженням найновітніших технічних та інформаційних технологій. Нам це не загрожує. Нам потрібно тупо точити болванки і начиняти їх західною електронікою. 25% це надприбутки під час війни! Висновок : розкрадання бюджету продовжується. Ці чорти позвикали ще з 90-х отримувати за рахунок спекуляції та митниці надприбутки і обдирати населення. Зверніть увагу - зарплата зростає, але купівельна спроможність постійно падає. Бізнес "по-українські" це грабунок населення і відкати наверх.
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24.05.2024 16:47 Відповісти
Знову совком засмерділо!!!
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24.05.2024 16:48 Відповісти
Тобто українських виробників знову ставлять "у позу".
Бо окрім офіційної собівартості є неофіційна зі всілякими корупційними ризиками. З чого розвиватися, розширювати виробництво, якщо виробники не можуть працювати за ринковими цінами?
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24.05.2024 16:53 Відповісти
Роблять все, щоб люди не вкладали кошти в виробництво ***********, щоб купляти закордоном втридорого. Ну і звичайно Америка погана бо не дає нас зброю.
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24.05.2024 16:59 Відповісти
Логіка: "Якщо урізати прибутки, це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії та одночасно залучить нові компанії та нові інвестиції" ??????! Та їм доплачувати треба аби клепали снаряди на повну потужність день і ніч. Чи по закордонам бігати з протягнутою рукою дешевше?
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24.05.2024 17:13 Відповісти
Ну ще потрібно заплатити з прибутку податок на прибуток 18 % итого залишиться не 20,5%, а ще інфляція і розширюйте виробничу базу, можна ще кредит взяти під 40% , то взагалі банкротом зразу виробник стає.
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24.05.2024 19:27 Відповісти
Спасіба державі що турбується за розвиток вітчизняного виробництва. Ой, чи не вітчизняного? Правильно хай прибуток отримують китайські виробники (чи хто там буде виготовляти). А вітчизняне нахєр не треба. Бо на нього заборону "не среляти по росії" складно буде накласти. Тому вітчизняного нам не треба.
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24.05.2024 21:57 Відповісти
знову тиск на бізнес
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24.05.2024 22:02 Відповісти
Ще б в комунальних тарифах для свого населення обмежили прибутковість корупціонерам, баригам й мародерам до 25% замість 2500%
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25.05.2024 00:13 Відповісти
Это не новость для стран ЕС и в том числе для США. У нас такая практика действует около 20 лет.
Это сделано, чтобы частные компании по производству оружия имели квоту на изготовление и реализацию по принципу "добросовестной конкуренции" и не было соблазна ещё её кому-то продавать кроме законтрактованных покупателей.
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25.05.2024 07:03 Відповісти
Это не новость для стран ЕС и в том числе для США. У нас такая практика действует около 20 лет.
Это сделано, чтобы частные компании по производству оружия имели квоту на изготовление и реализацию по принципу "добросовестной конкуренции" и не было соблазна ещё её кому-то продавать кроме законтрактованных покупателей.
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25.05.2024 07:09 Відповісти

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