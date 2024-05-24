Росіянам обмежили доступ до кредитів готівкою

Російський центробанк посилив обмеження на видачу незабезпечених кредитів для позичальників із високим борговим навантаженням.

Фінансовий регулятор РФ пояснив нові обмеження потребою зменшити рівень закредитованості росіян, пише місцева редакція Forbes.

Зокрема, російські банки та мікрофінансові організації (МФО) більше не зможуть видавати позики або підвищувати кредитні ліміти клієнтам, чий показник боргового навантаження (співвідношення між сумою щомісячних платежів за кредитами та щомісячним доходом) перевищує 80%.

Крім того, обмежено кредитування позичальників із борговим навантаженням понад 50%. Позики таким клієнтам не мають перевищувати 20% від загального обсягу виданих споживчих кредитів.

У російському центробанку зазначають, що значна частина заборгованості за незабезпеченими споживчими кредитами наразі припадає на позичальників, які спрямовують на платежі понад 50% доходу. Однак після запровадження попередніх обмежень "ця частка поступово знижується".

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За даними на 1 січня 2023 року, на кредити росіянам з борговим навантаженням понад 50% припадало 64% ​​такої заборгованості, у першому кварталі 2024 року ця частка знизилася до 34%.

При цьому за кредитними картками суттєва частка заборгованості (44%) все ще припадає на позичальників з високим борговим навантаженням.

Згідно зі статистичними даними російського центробанку, 2023 став рекордним для МФО за обсягами видачі кредитів: росіяни взяли мікропозик на 900 млрд рублів, що на 28% більше, ніж у 2022 році (702 млрд рублів).

На тлі зростання мікрофінансового ринку російські МФО в першому кварталі поточного року виставили на продаж максимальний з 2022 обсяг прострочених боргів - на 31,2 млрд рублів. Обсяг виставлених на продаж боргів виявився вдвічі більшим, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому колектори в січні-березні купили з нього лише 57,6%, або 18 млрд рублів.