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В Україні ввели нові правила обліку сумнівних боргів для держпідприємств. Що передбачається?

борг

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка покращує методи обліку сумнівних боргів підприємствами державного сектору.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Нові правила передбачають, що Мінфін буде контролювати, як підприємства державного сектору, котрі є природними монополіями або мають чистий прибуток понад 50 млн грн, визначають суму резерву для покриття можливих збитків від непогашених боргів.

Зокрема, це стосується:

  • методів розрахунку величини резерву сумнівних боргів;
  • способу визначення коефіцієнта сумнівності, який показує, наскільки ймовірним є неповернення боргів.

Крім того, були відкориговані підходи до оцінки ймовірності неповернення боргів із урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 9).

"Це рішення допоможе підприємствам державного сектору краще планувати свої фінанси і зменшити ризики для державного бюджету", – зауважили в Мінфіні.

Збитки держпідприємств

Раніше повідомлялося, що перша п'ятірка найзбитковіших державних компаній минулого року завдала державі збитків на понад 2 млрд грн.

У Фонді держмайна вважають, що вирішити проблему збитковості та накопичення боргів може приватизація державних і комунальних підприємств.

Згідно з планами уряду, у держвласності залишиться лише 100 підприємств. Близько 3 тис. держпідприємств планують передати до Фонду державного майна, а той – виставити їх на приватизацію або ліквідувати.

За результатами січня-березня від приватизації в держбюджет України вже надійшло понад 650 млн грн.

За перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн. У Фонді держмайна зазначали, що це найкращий показник за останні 10 років.

Автор: 

борг (1869) підприємство (91)


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