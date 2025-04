Російський бізнес зіткнувся з дефіцитом юанів, китайські банки не допоможуть через загрозу санкцій

З кінця минулого року кредитування у юанях випереджає динаміку залучення коштів у китайській валюті російськими банками.

Для залучення валюти російські банки покладаються на валютні свопи центробанку РФ, але в окремі дні ситуація з юаневою ліквідністю напружена, йдеться в Огляді фінансової стабільності ЦБ РФ, пише російська редакція Forbes.

Центробанк РФ констатує, що потреба російського бізнесу у юаневих кредитах зростає, але вона не підкріплюється обсягом та швидкістю залучення коштів населення та бізнесу у китайській валюті. Така тенденція спостерігається із грудня 2023 року, уточнює регулятор.

Крім того, з жовтня минулого року російські банки скорочують залишки в юанях на міжбанківських рахунках. Внаслідок цього не всі банки, які традиційно забезпечували юаневу ліквідність на міжбанківському ринку, змогли продовжити це робити. Навпаки, деякі з них почали залучати юаневу ліквідність. А інші банки-донори стали закривати позиції щодо розміщення юанів в останній торговий день місяця для покращення власних показників на звітні дати.

У таких умовах для фондування своїх валютних активів та проведення розрахунків із зовнішньоторговельних контрактів російським банкам все більше доводилося покладатися на короткострокове фондування через операції "валютний своп" із центробанком РФ.

За його оцінками, пік потреби в юанях припав на кінець лютого 2024 року, коли своп-різниця на ринку з окремих угод перевищила 180%, а денний ліміт таких операцій було вичерпано повністю.

Проте системних ризиків у таких періодичних дисбалансах російський регулятор поки що не бачить через те, що піки підвищеного попиту на юані короткочасні і їх наразі зможе задовольнити центробанк РФ.

Водночас він визнав, що російським банкам все ж таки доведеться шукати канали додаткової юаневої ліквідності, але покладатися потрібно буде в основному на джерела всередині країни – юаневі заощадження громадян та розміщення коштів російських компаній. Через загрозу вторинних санкцій та валютних обмежень у Китаї місцеві банки не зможуть бути провайдерами юаневої ліквідності для російських банків, підсумовує російський регулятор.

Раніше російський центробанк звітував, що за підсумками 2023 року обсяг депозитів населення та бізнесу в юанях зріс у два рази – з $34,2 млрд до $68,7 млрд в еквіваленті. Кредитування в юанях у той же період зросло в 3,6 раза – з $12,7 млрд до $46,1 млрд.

Як повідомлялося, з початку 2024 року три з чотирьох найбільших китайських банків – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China – припинили приймати платежі від російських підсанкційних банків.

Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.