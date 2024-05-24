Кабмін доручив провести аудит системи блокування податкових накладних

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Доручено [...] Міністерству фінансів разом із Державною аудиторською службою та Державною податковою службою [...] провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування", – написав Мельничук.

Аудит буде стосуватися періоду 2021-2023 років.

Він передбачений рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 23 січня 2024 року.

Проблема блокування податкових накладних

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що частка заблокованих податкових накладних та розрахунків коригування Системою моніторингу критеріїв оцінки ризиковості (СМКОР) у березні 2024 року знизилася до мінімуму за останні два роки.

Він тоді додав, що починаючи з вересня 2023 року також спостерігається тенденція до зменшення рішень щодо включення платників до переліку ризикових.

"В порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник зменшився на 48%. А загальна кількість платників, що включені до переліку ризикових станом на 1 березня є меншою на 12,9% рік до року", – додав Гетманцев.

До того Гетманцев визнавав, що повністю вирішити проблему з блокуванням податкових накладних "білого" бізнесу неможливо, але її потрібно зменшити.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Чому кожен десятий український бізнес стикається з блокуванням податкових накладних".