Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів та ІТ-компаній на 10 років
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських пропагандистських ЗМІ.
Відповідний указ №340/2024 від 22 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
До санкційного переліку увійшли дві фізичні та 69 юридичних осіб, у тому числі "Перший канал", "Суспільне телебачення Росії", телеканали "Рен ТВ", "ТНТ", "Звєзда", "НТВ Плюс", видання "Московський комсомолець" та "Ізвєстія", а також низка фінансових та ІТ-компаній. Серед них – "Вебмані", "Ківі Банк", "ЮМані", "Лабораторія Касперького", "Доктор Веб", ТОВ "Яндекс Україна".
Повний пакет санкцій щодо них запроваджено на 10 років.
Як повідомлялося, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки російських діячів культури та пропагандистів.
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