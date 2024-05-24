Українські ОВДП купують у 25 країнах світу. Де інвесторів найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Українські ОВДП, окрім України, купують ще у 25 країнах світу. Так, у Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

"Із початком повномасштабної війни РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій. Із вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено", – нагадали в Мінфіні.

Там акцентували, що важливою характеристикою для інвесторів є висока ліквідність українських ОВДП.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

Загалом в обігу наразі перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн грн, із яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

Українські облігації

Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у сім разів з 2016 року та вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

За період з січня 2022 по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним – 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.