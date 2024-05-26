Світовий банк заявив про готовність керувати донорським фондом для допомоги Україні

Світовий банк готовий управляти фондом для допомоги Україні, якщо країни G7 вирішать спрямувати на це доходи від заморожених російських активів.

Про це заявив президент Світового банку Аджай Банга, передає DW.

"Якщо вони (G7, – ред.) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так. Я міг би керувати фондом такого типу", – сказав Банга.

Він нагадав, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, зокрема для Афганістану, і може "відтворити" цей досвід для надання позики Україні.

Втім, Банга наголосив, що наразі до нього не зверталися з таким проханням. Також він заявив, що не бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.

Допомога для України

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу погодили план використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Прибутки від використання заморожених російських активів використовуватимуть для подальшої військової підтримки України, у тому числі із залученням підприємств українського ОПК, а також програм відновлення.

До того повідомлялося, що Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. Однак ще потрібно остаточно затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас США пропонують радикальніші способи використання російських активів для України. За даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на 30 млрд євро. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставиться до неї скептично.