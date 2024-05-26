Google прокладе інтернет-кабель із Африки до Австралії

Компанія Google оголосила про плани прокладання оптоволоконного кабелю Umoja, який напряму з’єднає Африку й Австралію.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Кабельний маршрут Umoja пройде через Уганду, Руанду, Демократичну Республіку Конго, Замбію, Зімбабве та Південну Африку, а потім перетне Індійський океан до Австралії. Umoja приєднається до наявного підводного кабелю Equiano, що пролягає між Португалією та Південною Африкою.

Як зазначили в компанії, Umoja дозволить африканським країнам більш надійно з'єднатися одна з одною та з рештою світу.

"Встановлення нового маршруту, відмінного від існуючих маршрутів підключення, має вирішальне значення для підтримки стійкої мережі в регіоні", – сказано в повідомленні.

Окрім того, Google підпише заяву про співпрацю з Міністерством інформаційних комунікацій і цифрової економіки Кенії, щоб прискорити спільні зусилля в галузі кібербезпеки, зростання інновацій на основі даних, цифрового підвищення кваліфікації та відповідального та безпечного розгортання штучного інтелекту.

Як повідомлялося, у березні в Червоному морі перерізали кабелі, які забезпечують роботу глобального інтернету й телекомунікацій.

Пошкодження стосувалося 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та Близький Схід.