В Україні різко зросли ціни на полуницю

За останній тиждень на українському ринку різко подорожчала полуниця – до 65-100 грн/кг ($1,63-2,51/кг). Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що прохолодна погода, яка спостерігалася в основних регіонах вирощування цієї ягоди, не сприяла швидкому дозріванню місцевої полуниці, що й дало змогу місцевим садівникам підвищити ціни.

За словами учасників ринку, на сьогодні пропозиція полуниці з місцевих господарств поки що вельми малооб’ємна, що дає можливість виробникам України продавати полуницю за досить високими цінами.

Аналітики зауважують, що ціна на полуницю в Україні сьогодні в середньому на 23% вища, ніж в аналогічний період минулого року. За словами операторів ринку, ціна на полуницю, ймовірно, буде знижуватися в міру збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств. Крім того, тиск на ринок чинять стабільні поставки дешевшої імпортної полуниці.

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