Ціни на цибулю в Україні продовжують стрімко зростати

Ціни на цибулю ріпчасту минулорічного урожаю стрімко зростають з початку місяця, хоча до середини квітня вони перебували на порівняно невисокому рівні.

Лише з початку поточного тижня українські виробники підвищили ціни на цибулю в середньому на 17%, підрахували аналітики проєкту EastFruit.

Зокрема, сьогодні фермери пропонують якісну цибулю на продаж по 17-25 грн за кілограм ($0,43-0,63).

"Основною причиною зростання цін у цьому сегменті є стрімке скорочення запасів цибулі в місцевих господарствах. При цьому попит у цьому сегменті продовжує зростати", – зазначається у повідомленні.

Водночас аналітики EastFruit зауважують, що навіть з урахуванням підвищення ціни на цибулю вона зараз в середньому коштує на 54% дешевше, ніж рік тому. Однак більшість гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін на цю продукцію.

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Як повідомлялося, цього тижня також різко зросли ціни на полуницю. На це вплинуло погіршення погодних умов в основних регіонах вирощування.