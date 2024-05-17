Ціни на цибулю в Україні продовжують стрімко зростати
Ціни на цибулю ріпчасту минулорічного урожаю стрімко зростають з початку місяця, хоча до середини квітня вони перебували на порівняно невисокому рівні.
Лише з початку поточного тижня українські виробники підвищили ціни на цибулю в середньому на 17%, підрахували аналітики проєкту EastFruit.
Зокрема, сьогодні фермери пропонують якісну цибулю на продаж по 17-25 грн за кілограм ($0,43-0,63).
"Основною причиною зростання цін у цьому сегменті є стрімке скорочення запасів цибулі в місцевих господарствах. При цьому попит у цьому сегменті продовжує зростати", – зазначається у повідомленні.
Водночас аналітики EastFruit зауважують, що навіть з урахуванням підвищення ціни на цибулю вона зараз в середньому коштує на 54% дешевше, ніж рік тому. Однак більшість гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін на цю продукцію.
Як повідомлялося, цього тижня також різко зросли ціни на полуницю. На це вплинуло погіршення погодних умов в основних регіонах вирощування.
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Бо коли у березні 2019р. піднялася ціна на цибулю, то я думав, що вона накладе на себе руки прямо в ефірі телебачення.
Чи то не цибуля?..
а то була б по 8 грн за штуку як скумбрія
Порошенко,
Шокін,
Луценко,
Тимошенко…
Тут та же самая проблема из года в года, выращивать и собирать вроде как умеем, благо почва добротная да рабочая сила дешевая, а вот как доходит до сохранения, то я вас умоляю...