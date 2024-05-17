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Новини
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Ціни на цибулю в Україні продовжують стрімко зростати

цибуля

Ціни на цибулю ріпчасту минулорічного урожаю стрімко зростають з початку місяця, хоча до середини квітня вони перебували на порівняно невисокому рівні.

Лише з початку поточного тижня українські виробники підвищили ціни на цибулю в середньому на 17%, підрахували аналітики проєкту EastFruit.

Зокрема, сьогодні фермери пропонують якісну цибулю на продаж по 17-25 грн за кілограм ($0,43-0,63).

"Основною причиною зростання цін у цьому сегменті є стрімке скорочення запасів цибулі в місцевих господарствах. При цьому попит у цьому сегменті продовжує зростати", – зазначається у повідомленні.

Водночас аналітики EastFruit зауважують, що навіть з урахуванням підвищення ціни на цибулю вона зараз в середньому коштує на 54% дешевше, ніж рік тому. Однак більшість гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін на цю продукцію.

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Як повідомлялося, цього тижня також різко зросли ціни на полуницю. На це вплинуло погіршення погодних умов в основних регіонах вирощування. 

Автор: 

продукти (733) ціни (3440) органічна продукція (7)


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Топ коментарі
+23
Порох, шо ти твориш? Є совість?
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17.05.2024 18:26
+21
зараз "мосЄйчук" мабуть з глузду з'їде.

Бо коли у березні 2019р. піднялася ціна на цибулю, то я думав, що вона накладе на себе руки прямо в ефірі телебачення.
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17.05.2024 18:27
+19
Гандонша Мосейчучка, що там з цінами на цибулю, капусту, мясо? Язик затягнуло в сраку. Починай влаштовувати істерики, вираховувати кожен день вартість борщу. І верещати чому солдатам не встановили амермканські броньовані кунги. З порважним ***** розказувати що мову на хліб не намажеш. ******* ти продажна.
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17.05.2024 18:34
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Порох, шо ти твориш? Є совість?
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17.05.2024 18:26 Відповісти
От клятий Порошенко! Скільки років минуло, а він все ніяк не вгамується. Кожної весни ціни на цибулю піднімає... "Нааада прооооста пиристаааать паднимаааать цееееньі!"
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17.05.2024 18:50 Відповісти
Який жах! Головне - що хамон не дорожчає. )))
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17.05.2024 18:26 Відповісти
А тобі навіщо їжа в Україні?
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17.05.2024 20:30 Відповісти
зараз "мосЄйчук" мабуть з глузду з'їде.

Бо коли у березні 2019р. піднялася ціна на цибулю, то я думав, що вона накладе на себе руки прямо в ефірі телебачення.
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17.05.2024 18:27 Відповісти
Кращий комент за сьогодні! !!
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17.05.2024 20:47 Відповісти
Блін, Парашенка вапще афанарєл?
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17.05.2024 18:30 Відповісти
Що ти, цибуле, робиш???
Чи то не цибуля?..
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17.05.2024 18:33 Відповісти
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17.05.2024 18:33 Відповісти
Гандонша Мосейчучка, що там з цінами на цибулю, капусту, мясо? Язик затягнуло в сраку. Починай влаштовувати істерики, вираховувати кожен день вартість борщу. І верещати чому солдатам не встановили амермканські броньовані кунги. З порважним ***** розказувати що мову на хліб не намажеш. ******* ти продажна.
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17.05.2024 18:34 Відповісти
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17.05.2024 18:45 Відповісти
Створений папєрєдніком цибульний картель виявився напрочуд живучим...
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17.05.2024 18:34 Відповісти
мабуть олена зєлєнская цибулю не їсть

а то була б по 8 грн за штуку як скумбрія
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17.05.2024 18:37 Відповісти
Порошенкоооооооооооо
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17.05.2024 18:57 Відповісти
Ага, давай усіх взад-

Порошенко,
Шокін,
Луценко,
Тимошенко…
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17.05.2024 19:21 Відповісти
Шустера в студію!
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17.05.2024 19:03 Відповісти
Шустрик свою справу зробив в Україні. Собачі бої з запрошенням прокацапський виродків всєх мастей пройшли на ура. Не даром же ***** його послав в Україну, під виглядом шо нібито його там ущєміл і вигнал. Тепер він бабла заробив і спокійненько десь в Італії чи Іспанії на березі Середземного моря себе почуває, а що не скучно було блоХерством займається то з Алєсєю Бацман, то ексПЕРДтом підробляє... До речі, таким проукраїнским блоХером став...
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17.05.2024 19:33 Відповісти
У нас медицина отличная - они просто выхаживать не умеют. То зачем мне тогда ваша отличная медицина если я его хороню?! (с) Жванецкий

Тут та же самая проблема из года в года, выращивать и собирать вроде как умеем, благо почва добротная да рабочая сила дешевая, а вот как доходит до сохранения, то я вас умоляю...
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17.05.2024 19:09 Відповісти
Тепер усі соєві перейдуть на сою. Досить багато цибулі жерти.
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17.05.2024 19:21 Відповісти
До речі, у зебілів є вибір - хрущі, або бузок
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17.05.2024 20:24 Відповісти
А зебіли жруть рошен тільки обгорткою до себе повертають, щоб ніхто не бачив. Як на євробаченні. Навідь на стіл перевернутими батончики посклаклали. Шоб недай боже найвеличніший нє ругалісь))) А за Хіменеса якому пасочка сподобалась, взагалі сташно))) Ще найдь тепер десь з качалкою в сраці)))
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18.05.2024 10:11 Відповісти
На жаль в цьому році природа підсунула дуже велику свиню. Це мабуть отой циклон довбаний з Африки приніс. Спочатку прийшло тепло передчасно, все пробудилось і забуяло. Потім в травні прийшли заморозки та вже дві тижні дубарина стоїть. У мене на дачі вишні та черешні майже всі обсипались, а зав'язі було море. І бджілки політали вчасно, але стало холодно, пожовтіли і осипались. Не знаю, що там з огородиною буде, здогадатись не важко...
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17.05.2024 19:27 Відповісти
Усе з городиною буде нормально , шкоди погода завдала раннім овочам та фруктам , багато з того що заготовляють на зиму іще тільки сіють , або планують .
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17.05.2024 21:53 Відповісти
А хто це вони?
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18.05.2024 10:04 Відповісти
той, хто першим винайде технологію виробництва цибулі з пальмового масла - озолотиться! ))
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17.05.2024 19:29 Відповісти
!
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17.05.2024 20:53 Відповісти

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