Світові ціни на каву зросли до максимуму за останні 45 років

Світові ціни на сорт кави робуста (Robusta) зросли до найвищого рівня за останні 45 років через дефіцит виробництва.

У квітні ціни на цей сорт кави зросли на 16,8% – до $1,93 за фунт, це найвищий рівень з 1979 року, йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO).

На зростання цін вплинули побоювання через зниження урожаю у В'єтнамі, який є найбільшим виробником кави робуста.

Ціни на інші сорти кави зросли на 14,8-17,8%, свідчать дані організації.

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За даними Bloomberg, через засуху у В'єтнамі місцеві ціни на каву зросли до історичного максимуму, оскільки фермери та посередники продовжують притримувати запаси, щоб не пропустити кращі пропозиції після слабкого врожаю 2023-24 років.

"Ми не можемо сказати, коли ціни досягнуть піку", – сказав заступник директора великого в’єтнамського експортера Vinh Hiep Co Тран Тхі Лан Ань.

На В’єтнам припадає близько третини світових поставок зерен робусти, які зазвичай використовуються для розчинних напоїв і кави еспресо.

Агентство зауважує, що зростання цін на сировинні товари відображається на роздрібних цінах через деякий час, проте менше зростання цін на арабіку допоможе компенсувати ціновий удар для любителів кави.