БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 836 6

Світові ціни на каву зросли до максимуму за останні 45 років

кава,кав'ярня

Світові ціни на сорт кави робуста (Robusta) зросли до найвищого рівня за останні 45 років через дефіцит виробництва.

У квітні ціни на цей сорт кави зросли на 16,8% – до $1,93 за фунт, це найвищий рівень з 1979 року, йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO).

На зростання цін вплинули побоювання через зниження урожаю у В'єтнамі, який є найбільшим виробником кави робуста.

Ціни на інші сорти кави зросли на 14,8-17,8%, свідчать дані організації.

Читайте також: Зібрати великодній кошик у Польщі виявилося дешевше, ніж в Україні

За даними Bloomberg, через засуху у В'єтнамі місцеві ціни на каву зросли до історичного максимуму, оскільки фермери та посередники продовжують притримувати запаси, щоб не пропустити кращі пропозиції після слабкого врожаю 2023-24 років.

"Ми не можемо сказати, коли ціни досягнуть піку", – сказав заступник директора великого в’єтнамського експортера Vinh Hiep Co Тран Тхі Лан Ань.

На В’єтнам припадає близько третини світових поставок зерен робусти, які зазвичай використовуються для розчинних напоїв і кави еспресо.

Агентство зауважує, що зростання цін на сировинні товари відображається на роздрібних цінах через деякий час, проте менше зростання цін на арабіку допоможе компенсувати ціновий удар для любителів кави.

Автор: 

кава (59) ціни (3440)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як на мене то така новина кожен рік щодо цін на каву. Тобто останні 40-50 років засуха кожен рік. Бо ціни тільки вгору. Дощових злив на кавових плантаціях на моєму житті так і не відбувалось.
показати весь коментар
06.05.2024 16:40 Відповісти
Дякую! І що б я робив без такої цінної інфи? Треба ще інтерв'ю у недобитого гетьМанцева взяти: "Як общипати в'єтнамську гуску, що не хоче нести "Robusta" та притримуєє врожай попередніх років від оподаткування гуглів та інших зелених казино із букмекерами."
показати весь коментар
06.05.2024 16:43 Відповісти
Ну то пийте арабіку
показати весь коментар
06.05.2024 16:52 Відповісти
Це все через удари по руснявим НПЗ
показати весь коментар
06.05.2024 17:01 Відповісти
П'ю виключно арабіку. Робусту не люблю.
показати весь коментар
06.05.2024 21:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 