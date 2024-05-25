Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти
Майбутні обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі.
Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.
За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".
"Політика KYC (знай своего клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано.
У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", – пояснив Пишний у коментарях до свого допису.
Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".
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Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 тис. грн не вплине на 95% клієнтів.
Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.
"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", – наголосив Пишний.
Як повідомлялося, Національний банк готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).
Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.
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Ага , такі зайняті і так за про воюючу державу дбають, що поготися не мають часу.
Андрій Єрмак і Андрій Пишний також багато років були співзасновниками громадської організації «Відчуй», яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. Зараз на сайті організації https://vidchui.org/ вказано , що її засновниками є сам Пишний та його дружина Людмила. Однак у «https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8293046&tb=history Youcontrol » є дані, що Єрмак входить до засновників ГО. Разом з ним співзасновницею є Ольга Кудіненко, нині відома як засновниця фонду "Таблеточки".
І такий підхід по багатьох питаннях.
В результаті по готівці - обмеження, по безготівці - теж обмеження. А як тоді працювати, 100 рахунків відкривати різних ? Типу "ну не може в нашій країні бути людей, які можуть собі дозволити переказ на понад 2,5 тис. доларів" ? А якщо між власними картками людині треба гроші перекинути ? Наприклад, сконцентрувати гроші на одній карті, бо треба розрахуватися за придбання якоїсь великої покупки (квартири, машини) . . . Або аби зняти гроші без комісії з однієї карти, а не бігати по різним банкоматам різних банків ? Це ж казки, що банки індивідуальні ліміти будуть встановлювати - банки будуть боятися індивідуального підходу, бо НБУ накаже потім за недостатній фінансовий моніторинг і в режимі "каби чого не вийшло" будуть відмовляти. Я розумію, що треба відсікти незаконні операції, але буде як завжди - незаконні знайдуть собі схему, зате законним створять ускладнення.
Незручності, незручності, незручності.
Швидше на бомжа якось схожий, а не на Голову Нацбанку!
нам похєру куда идти!"
(с)
Ані "ржут".