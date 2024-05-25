Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти

Майбутні обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".

"Політика KYC (знай своего клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано.

У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", – пояснив Пишний у коментарях до свого допису.

Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".

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Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 тис. грн не вплине на 95% клієнтів.

Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.