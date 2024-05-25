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Новини
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Голова Нацбанку розповів про майбутні обмеження переказів: можуть бути індивідуальні ліміти

пишний

Майбутні обмеження карткових переказів між фізособами жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, адже вони діятимуть лише на "вихідні" платежі.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, у Нацбанку не бачать негативного ефекту для волонтерів від майбутніх обмежень, "це питання було і залишається пріоритетом".

"Політика KYC (знай своего клієнта) передбачає, що банк визначатиме умови обслуговування приймаючи до уваги профіль клієнта. Це дає можливість ураховувати особливості там, де це необхідно і обґрунтовано.

У межах взаємодії з клієнтом та керуючись ризик орієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти", – пояснив Пишний у коментарях до свого допису.

Він додав, що найближчим часом НБУ планує організувати зустріч з представниками банків-емітентів та волонтерами, щоб обговорити усі питання і "де буде потреба відкалібрувати рішення".

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Загалом голова Нацбанку переконаний, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою в 100 тис. грн не вплине на 95% клієнтів.

Крім того, операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

"Зміни, які ми унесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк готує проєкт рішення про обмеження карткових переказів і введення лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (операції р2р, person-to-person).

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 тис. грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Автор: 

НБУ (9267) Пишний Андрій (122) карта (227) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+11
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25.05.2024 18:11
+9
Цей Пишний теж палкий прихильник бомж-стайл у зовнішньому вигляді , як і Військовий Вождь зі своїм оточенням.

Ага , такі зайняті і так за про воюючу державу дбають, що поготися не мають часу.
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25.05.2024 18:57
+8
В ручном режиме будут лимиты на карты устанавливать? Цирк
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25.05.2024 18:06
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В ручном режиме будут лимиты на карты устанавливать? Цирк
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25.05.2024 18:06 Відповісти
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25.05.2024 18:11 Відповісти
Розваги завжди коштують дорого. За свій вибір треба платити і не скиглити.
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25.05.2024 21:31 Відповісти
А якщо не робив цей вибір,а сидіти на виставі доводиться в перших рядах,то можна просто встати і вийти?І щоб більше не вертатись в цей балаган?
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26.05.2024 08:12 Відповісти
Все життя людини це просто серія виборів. І людина завжди знаходиться саме там, куди її цей вибір привів.
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26.05.2024 08:23 Відповісти
На виборах президента за кого, пане, голосували?
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27.05.2024 09:42 Відповісти
Цей Пишний теж палкий прихильник бомж-стайл у зовнішньому вигляді , як і Військовий Вождь зі своїм оточенням.

Ага , такі зайняті і так за про воюючу державу дбають, що поготися не мають часу.
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25.05.2024 18:57 Відповісти
Від «Наших грошей»

Андрій Єрмак і Андрій Пишний також багато років були співзасновниками громадської організації «Відчуй», яка займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. Зараз на сайті організації https://vidchui.org/ вказано , що її засновниками є сам Пишний та його дружина Людмила. Однак у «https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8293046&tb=history Youcontrol » є дані, що Єрмак входить до засновників ГО. Разом з ним співзасновницею є Ольга Кудіненко, нині відома як засновниця фонду "Таблеточки".
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25.05.2024 21:59 Відповісти
Не дарма пишний мавпує "папєрєдніков" часів чивокуні:

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26.05.2024 07:26 Відповісти
В умовах інфляції встановлювати ліміти і потім забувати їх переглядати - та ще практика. Встановили ліміти для розрахунків готівкою 10 тис. / день для суб'єктів господарювання (Положення про касові операції, грудень 2017 р.) - що таке 10 тис. в грудні 2017 і в травні 2024 ? Це різні гроші, а ліміт з тих пір не переглядався.
І такий підхід по багатьох питаннях.

В результаті по готівці - обмеження, по безготівці - теж обмеження. А як тоді працювати, 100 рахунків відкривати різних ? Типу "ну не може в нашій країні бути людей, які можуть собі дозволити переказ на понад 2,5 тис. доларів" ? А якщо між власними картками людині треба гроші перекинути ? Наприклад, сконцентрувати гроші на одній карті, бо треба розрахуватися за придбання якоїсь великої покупки (квартири, машини) . . . Або аби зняти гроші без комісії з однієї карти, а не бігати по різним банкоматам різних банків ? Це ж казки, що банки індивідуальні ліміти будуть встановлювати - банки будуть боятися індивідуального підходу, бо НБУ накаже потім за недостатній фінансовий моніторинг і в режимі "каби чого не вийшло" будуть відмовляти. Я розумію, що треба відсікти незаконні операції, але буде як завжди - незаконні знайдуть собі схему, зате законним створять ускладнення.

Незручності, незручності, незручності.
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25.05.2024 21:25 Відповісти
Якщо немає здібностей до управління банком, то скільки амулетиків на руки не начіпляй - всеодно не допоможе!
Швидше на бомжа якось схожий, а не на Голову Нацбанку!
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25.05.2024 21:44 Відповісти
Не дарма пишний мавпує "папєрєдніков" часів чивокуні:

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26.05.2024 07:34 Відповісти
дана ***** від клоунів в НБУ ніщо в порівнянні з дозволом для мафії ахметова пінчука і ко виводити млрди дол. , ось що зараз реально впливає на курс
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25.05.2024 22:39 Відповісти
Нічого нового. Якшо "кріпак" переказав комусь за місяць 100 тис. гривень, а це Аж 2500 $, то його ставлять раком й виносять мізки з усіх отворів. А , якшо, ти поважна людина , яка спи-здила декілька сотен лямів $ , то раком буде стояти голова нацбанку . До ладу !
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25.05.2024 23:56 Відповісти
а у Зеленського з Єрмаком будуть ліміти для переказу вкрадених у стікаючою кров"ю країни мільярдів баксів в офшори? Чи ета другоє???
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26.05.2024 00:17 Відповісти
Будуть! 1 млрд. долларов в день, может даже на двоих!
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26.05.2024 06:09 Відповісти
Ну якщо інших питань вже нема, то чом би й ні. Головне рух, напрямок не важливий
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26.05.2024 11:03 Відповісти
"нас нікаму нє сбіть с путі...
нам похєру куда идти!"
(с)
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27.05.2024 10:31 Відповісти
Настойчивость, энергия, упорство, инициативность, энтузиазм - это отрицательные качества, если человек тупой.
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26.05.2024 16:40 Відповісти
Реально мій перший комент на Цензорі, хоча читаю його з 2013 року. Але тут мля накипіло. Моє кредо зараз - бачу збір, донатю 5 грн. + на біржу благодійності захожу періодично, теж трошки допомагаю. І шо тепер?! Всьо, бо треба ще перекази по своїм справам, сім'я, кохана, діти, трєнькі. Як же вони дістали... адійоти(((
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26.05.2024 17:40 Відповісти
Цікаво, а куди поділися 73 відсотки наших дорогих співвітчизників? Свій вибір потрібно відстоювати на передовій, а не скиглити біля монітору комп'ютера.
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27.05.2024 09:44 Відповісти
Їм не до передової.
Ані "ржут".
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27.05.2024 11:10 Відповісти
Як тільки я чую про "індивідуальні" ліміти, підхід/рішення, то відразу розумію - система створює джерело корупційного доходу.
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27.05.2024 11:06 Відповісти
"Індпошив" завжди обходиться дорожче, ніж "масовка".
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27.05.2024 11:12 Відповісти

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