"Укрзалізниця" планує закупити електровози за кошти ЄБРР

"Укрзалізниця" планує придбати до 80 сучасних потужних електровозів у рамках проєкту Світового банку "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" та за допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку.

Відповідна закупівля опублікована на порталі тендерів ЄБРР, йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Тендерними вимогами передбачено, що переможець, окрім постачання локомотивів, має створити на території України умови для обслуговування та гарантійного ремонту нового тягового рухомого складу.

Зазначається, що це дозволить максимально локалізувати в Україні потужності для обслуговуванню та ремонту локомотивів.

Раніше "Укрзалізниця" подала заявку на отримання фінансування від Світового банку за проєктом RELINC, а також заявку на отримання фінансування від ЄБРР.

Що збираються купити

За умовами конкурсу потенційний постачальник запропонує двосистемні електровози з максимальною експлуатаційною швидкістю до 120 км/год.

Також він повинен взяти на себе зобов'язання з навчання персоналу "Укрзалізниці" для керування локомотивами.

Учасники, за умовами тендеру, мають подати два варіанти тендерної пропозиції – на постачання 30 або 80 локомотивів залежно від наявності фінансування. Заявки на тендер приймаються до 22 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-квітня 2024 року "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів.