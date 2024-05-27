Київський фунікулер призупиняв роботу через відсутність напруги (оновлено)

У Києві через відсутність напруги призупинив роботу фунікулер.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго", – йдеться у повідомленні.

О 12:50 "Київпастранс" повідомив про відновлення роботи фунікулеру після відключення.

Нагадаємо, "Укренерго" анонсувало на 27 травня можливі погодинні відключення світла по всій Україні у період з 06:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 21 травня київський фунікулер також призупиняв свою роботу через технічні причини.