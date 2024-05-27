Київський фунікулер призупиняв роботу через відсутність напруги (оновлено)
У Києві через відсутність напруги призупинив роботу фунікулер.
Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".
"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго", – йдеться у повідомленні.
О 12:50 "Київпастранс" повідомив про відновлення роботи фунікулеру після відключення.
Нагадаємо, "Укренерго" анонсувало на 27 травня можливі погодинні відключення світла по всій Україні у період з 06:00 до 24:00.
Як повідомлялося, 21 травня київський фунікулер також призупиняв свою роботу через технічні причини.
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Pan Kotskyi
показати весь коментар27.05.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 0
Ukrainian Tarot
показати весь коментар27.05.2024 12:11 Відповісти Мені подобається 0
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