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Новини
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Київський фунікулер призупиняв роботу через відсутність напруги (оновлено)

фунікулер

У Києві через відсутність напруги призупинив роботу фунікулер.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".

"Рух фунікулера зупинено з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго", – йдеться у повідомленні.

О 12:50 "Київпастранс" повідомив про відновлення роботи фунікулеру після відключення.

Нагадаємо, "Укренерго" анонсувало на 27 травня можливі погодинні відключення світла по всій Україні у період з 06:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 21 травня київський фунікулер також призупиняв свою роботу через технічні причини.

Автор: 

Київ (4679) фунікулер (30) електроенергія (4238)


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"Напруга" у Київенерго зараз ще та. А от електрики - катма.
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27.05.2024 11:33 Відповісти
*Драматична новина що має свідчити про необхідність підвищення цін на електрику
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27.05.2024 12:11 Відповісти

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