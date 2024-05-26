БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 580 3

Завтра відключення світла можливі з 6 ранку й до кінця дня, – "Укренерго"

світло

Завтра, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 06:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

На 26 травня енергетики не анонсували обмежень споживання електроенергії для населення та промисловості.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4238) Укренерго (1997) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дави, дави той народ, хай повимирає до пенсії- допоможе уряду зекономити гроші.
показати весь коментар
26.05.2024 19:37 Відповісти
На "100% надежную трехуровневую защиту" энергообъектов было потрачено около 2х миллиардов баксов. А это два полноценных комплекта "Пэтриот". Теперь ни денег, ни ПВО, ни энергии для страны. Зато бабло в карманах у власти уютно пристроено.
показати весь коментар
26.05.2024 21:38 Відповісти
все вірно. вихідні відгуляли з світлом, музикою та гульками. завтра робочй день!!! треба вимикати!!! ***** нам працювати? всі вмикають генератори, азс в шоколаді!!! хтось заробить бабла. а що люди в ноль а то й в мінусах, херня. економіка, херня! на наступні вихідні знов гульнемо! Все ж для народу
показати весь коментар
26.05.2024 22:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 