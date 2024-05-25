"Укренерго" не прогнозує відключень світла на 26 травня

Енергетики не обмежуватимуть споживання електроенергії для населення та промисловості у неділю, 26 травня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У неділю, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", – йдеться у повідомлення.

Утім, зазначається, що в разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлять додатково.

Як повідомлялося, сьогодні графіки відключень світла можуть застосовувати з 20:00 до 24:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.