"Укренерго" удвічі збільшило час для відключень електроенергії 25 травня

НЕК "Укренерго" збільшила термін обмеження споживання для населення та промисловості на 25 травня. Графіки відключень сьогодні можуть застосувати з 20:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів. Тепер застосовування графіків погодинних відключень можливе з 20:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються, додали в компанії.

Раніше "Укренерго" анонсувало на сьогодні відключення світла з 20:00 до 22:00.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.