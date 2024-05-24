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Новини
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Завтра відключення світла будуть тільки дві години ввечері, – "Укренерго"

блекаут

Завтра, 25 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання – з 20:00 до 22:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго, нагадали в компанії.

24 травня "Укренерго" скасовувало відключення світла в період з 11:00 до 14:00.

До того анонсувалося обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості упродовж всієї доби.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
Перекладу. Коли ми підіймемо тариф до 4-5 грн/кВт, світла вистачить усім.
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24.05.2024 18:52
+6
Щось вже про 5++ гривень пишуть..а деякі й по 7 грн..
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24.05.2024 18:54
+5
Пам'ятаєте старий совковий анекдот про чукчей та прогноз погоди? Десь так саме і прогнозують...
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24.05.2024 18:57
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не розумію, як так можна прогнозувати і планувати чітко
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24.05.2024 18:51 Відповісти
Пам'ятаєте старий совковий анекдот про чукчей та прогноз погоди? Десь так саме і прогнозують...
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24.05.2024 18:57 Відповісти
Перекладу. Коли ми підіймемо тариф до 4-5 грн/кВт, світла вистачить усім.
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24.05.2024 18:52 Відповісти
Щось вже про 5++ гривень пишуть..а деякі й по 7 грн..
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24.05.2024 18:54 Відповісти
Їб..ш їх Вова!
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24.05.2024 18:58 Відповісти
Дійсно. Таке враження що відключають світло для того щоб виправдати підвищення тарифу. Після того як розбомбили тец, відключень не було, при тому що було достатньо холодно. А зараз вже другий тиждень відключають при погоді яка не потребує кондиціонера чи опалення. І світловий день довший. Відключення почались синхронно з новиною про підвищення тарифу на електроенергію.
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25.05.2024 07:35 Відповісти
Ідіть в сраку!
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24.05.2024 19:15 Відповісти
Цікаво, таке враження, що підкинули монетку і вирішили не відключати..
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24.05.2024 20:45 Відповісти
Коли під час війни Укренерго, виключає підприємствам електроенергію, то це зрада, за яку треба судити законами воєнного часу. Укренерго, робить все, щоб напакостити Україні та допомогти ворогові. Замість допомогти підприємствам працювати на Україну, вони вимикають електроенергію. Укренерго, що ви зробили для перемоги України?Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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25.05.2024 00:42 Відповісти
цікаво, а яким макаром пік споживання для: для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання - з 20:00 до 22:00. Джерело: https://biz.censor.net/n3491213
Особисто мене вже бісить, що вуличне освітлення є, а в хаті ні...
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25.05.2024 02:43 Відповісти

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