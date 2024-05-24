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Новини
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В Україні дефіцит електроенергії протягом доби, графіки відключень діють весь день

електроенергія

Дефіцит електроенергії в Україні фіксують протягом усієї доби. Енергетики обмежують споживання для населення та промисловості з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у компанії, такі заходи запроваджують через значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи і планові ремонти.

Водночас щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Зокрема, 23 травня на запит "Укренерго" аварійну допомогу залучали з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Також енергетики планують імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 15 315 МВт-год.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+2
Особисто в мене дефіциту електроенергії намає бо я послав Ахметова на крейсер Москва потративши 5 000 долларів які заробив в Польші і встановив сонячні панелі чешського виробництва потужністью 6 квт.Я ВІЛЬНИЙ І ІДІТЬ ВИ ВСІ В СРАКУ !
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24.05.2024 11:28
+2
Так це Ахметці серпом по яйцям бо тоді їм всім гнидам кінець. Незалежна від них людина їм ворог. Їм раби потрібні а не воїни.
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24.05.2024 12:56
+1
1-1.5 номінали на добу. Так що вистачить.
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24.05.2024 12:14
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Особисто в мене дефіциту електроенергії намає бо я послав Ахметова на крейсер Москва потративши 5 000 долларів які заробив в Польші і встановив сонячні панелі чешського виробництва потужністью 6 квт.Я ВІЛЬНИЙ І ІДІТЬ ВИ ВСІ В СРАКУ !
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24.05.2024 11:28 Відповісти
Ну,а зимой сколько они вырабатывают??Ахметов в декабре и Январе вернется из "путешествия" в которое ты его послал и сделает А-та-та
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24.05.2024 12:07 Відповісти
1-1.5 номінали на добу. Так що вистачить.
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Да...и лучше б ты те панели в Польше бы установил и не возвращался в этот *********
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24.05.2024 12:08 Відповісти
В Україні, як медом помазано, сюди навіть росіянці лізуть. Лізуть і мруть. Мруть і лізуть.
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24.05.2024 12:16 Відповісти
Ты перепутал мед с другой субстанцией...Не отвлекайся-хавай из корыта своей мечты.Еще не "опистюлили" в бусе,отловив как собачку посреди села??Ну,значит у тебя все впереди...умник
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24.05.2024 12:20 Відповісти
Нічого я не переплутав, вас - кацапур, за вєрсту відно. Скільки б ти прапор під своїм ім'ям не вішав.
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24.05.2024 12:26 Відповісти
Сказочні ви. Ти ж на українському сайті. Звісно тут є трохи українців, посеред вас - вуаєристів. Це все одно, що я б зайшов на раша тудей, та писав, що бачу тут росіянців. Ну а з кндр - то взагалі блискавичний жарт. раіся - найсвабідніша страна для свабодалюбівих людей, гдє дємократічєского прєзідєнта вибірают 20 лєт к ряду с рєйтінгом 80%. Підска і лайк. Давай нам ще шуточєк в студію. Посміємся разом.
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24.05.2024 14:45 Відповісти
Я впертий і тут родився і тут помру.Мої пращури жили на цій землі.
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24.05.2024 12:48 Відповісти
Ліс від мене і озеро 100 метрів. Повно граба та всякогої листівної деревини..отоплюю твердотопливним котлом і криниця повна води і теж в хаті є все і каналізація і унітаз і болер з душовою кабінкою. Тепер є своя електрика і 2 га землі ....Я хуторянин.
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24.05.2024 12:54 Відповісти
Цікаво, а дані про закупки електроенергії з-за кордону, пересічним україньцям десь доступні? Бо я маю думку що україньців дурять, щоб тупо, підняти тарифи в двічі, тричі!
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24.05.2024 12:28 Відповісти
..якби влада Найвеличнівшивого думала не про його дебільну "країну мрії", як і усе в них - зелене-незріле, а про Україну її незалежність та стійкість, то максимально би сприяла розвитку мікроенергетики, у кожній хаті (за бажанням), а не тільки мегапроекти "ахметових-бойко-шурм..", тоді би і навантаження на мережу були би менші і стабільність вища при точковх пошкодженнях елстанцій.. ще пару років тому вказував-коментував на це (здається на цензорі)..
у самого мінімально необхідний комплект сонячної генерації (~0,5кВт) і заощаджувальні енергоспоживачі для автономності і у хаті і на дачі вже більше десяти років.. генератор газ-бензин також є, але майже не викристовується..
у період "максимально зеленських шашликів" лютий-травень 2022, коли світла не було багато тижнів, відсутність ЗЕликої електрики монополістів, тільки електровелосипед між хатою і дачею "витягнув" усі переміщення компактних вантажів з пошкодженої хати до дачі і оперативне пересування за відсутності звичного пасажирського руху..
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24.05.2024 12:38 Відповісти
Так це Ахметці серпом по яйцям бо тоді їм всім гнидам кінець. Незалежна від них людина їм ворог. Їм раби потрібні а не воїни.
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24.05.2024 12:56 Відповісти

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