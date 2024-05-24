В Україні дефіцит електроенергії протягом доби, графіки відключень діють весь день

Дефіцит електроенергії в Україні фіксують протягом усієї доби. Енергетики обмежують споживання для населення та промисловості з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00", – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у компанії, такі заходи запроваджують через значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи і планові ремонти.

Водночас щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Зокрема, 23 травня на запит "Укренерго" аварійну допомогу залучали з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Також енергетики планують імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 15 315 МВт-год.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.