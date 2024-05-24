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Новини
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"Укренерго" скасувало графіки відключення світла на декілька годин

лампа

НЕК "Укренерго" скасувала відключення світла 24 травня у період з 11:00 до 14:00.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз – з 11 до 14 без відключень", – зазначив він.

Раніше в "Укренерго" повідомляли про обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості упродовж всієї доби.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599) Yasno (5)


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ІДІТЬ В СРАКУ !
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24.05.2024 12:58 Відповісти
6 грн за кВт спасут гиганта мысли Ахметку.
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24.05.2024 13:13 Відповісти
Укренерго у відставку! Досить дурнів держати при владі.
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24.05.2024 15:54 Відповісти
"Укренерго" скасувало графіки відключення світла на декілька годин Джерело: https://biz.censor.net/n3491133

СКОЖЕ НА ЛЯКАЛОВО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИКУ,
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24.05.2024 16:22 Відповісти
За один місяць лише тарифом за електроенергію збираються міліарди гривень. Куди ідуть гроші? Скільки нових ******** АЕС, ГЕС було збудовано за роки незалежності?
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24.05.2024 19:24 Відповісти

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