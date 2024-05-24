"Укренерго" скасувало графіки відключення світла на декілька годин
НЕК "Укренерго" скасувала відключення світла 24 травня у період з 11:00 до 14:00.
Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
"Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз – з 11 до 14 без відключень", – зазначив він.
Раніше в "Укренерго" повідомляли про обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості упродовж всієї доби.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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