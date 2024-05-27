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Новини
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Українські аграрії погіршили прогноз урожаю

зерно,поле,врожай

Українська зернова асоціація знизила оцінку потенційного врожаю в 2024 році на 1,5 млн тонн у порівнянні з попереднім прогнозом – до 74,6 млн тонн зернових та олійних.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що потенційне зниження врожаю в новому сезоні викликане як скороченням посівних площ (в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру та дорогою логістикою експорту), так і дещо посушливим періодом в травні цього року в низці регіонів на Сході та Півдні країни.

"За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн тонн. В поточному сезоні, який завершується, за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,2 млн тонн зернових та олійних", – йдеться у повідомленні.

Так, урожай пшениці в 2024 році асоціація прогнозує на рівні 19,1 млн тонн, що на 900 тис. тонн менше у порівнянні з попередньою оцінкою (в 2023 – 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть близько 2,4 млн тонн.

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Урожай ячменю в 2024 році може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (поточного сезону експорт ячменю прогнозується на рівні 2,5 млн тонн).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ та посушливим періодом в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 25,5 млн тонн, що на 800 тис тонн менше попередньої оцінки і на 4,1 млн тонн менше, аніж минулого року – 29,6 млн тонн.

При цьому потенційний експорт кукурудзи може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн).

Урожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн тонн (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн (в поточному сезоні очікування 0,4 млн тонн), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн тонн. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн тонн.

У 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,3 млн тонн (в 2023 – 4,5 млн тонн), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти – 3,4 млн тонн (в поточному сезоні – 3,7 млн тонн).

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Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (в 2023 – 4,9 млн тонн). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).

Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

Раніше "Українська зернова асоціація" прогнозувала потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році.

Автор: 

зерно (1868) урожай (518) зернові (1151) УЗА (23)


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Топ коментарі
+4
Збирати врожай не має кому, якщо клоуни, суді, прокурори та мєнти не сядуть за кермо комбайнів.
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27.05.2024 13:51
+4
В Украине в 2 раза поменьшало людей. Тоесть нам даже половины урожая хватит с головой. Зачем нам держать показатели урожая на довоенном уровне? Чтобы унижаться перед польскими фермерами? Может уже хватит быть сырьевым придатком и переходить на уровень выше. А то мы покупаем у Польши семена в пакетиках по 1грн/семечко, растим, горбатимся, обрабатываем и просим тех же поляков купить у нас уже готовое зерно 1кг по1,2грн. Как говорил одимн еврей, мы работаем ради того чтобы себе оставить навар от яиц.
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27.05.2024 14:03
+2
Прогноз погіршився, а збіжжя вивезли та вивозиться.
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27.05.2024 14:02
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Збирати врожай не має кому, якщо клоуни, суді, прокурори та мєнти не сядуть за кермо комбайнів.
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27.05.2024 13:51 Відповісти
Навіщо їм збирати , вони те що буде зібране за копійки скуплять, а потім перепродадуть, бо у селян іншої можливості реалізувати вирощене немає .
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27.05.2024 13:58 Відповісти
Камишин може нарешті війною займеться, а не зерно Ахметівських земель вивозити .
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27.05.2024 14:12 Відповісти
А до чого хоч тут Ахметов ?
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27.05.2024 14:27 Відповісти
А до того , що головні заробітчани МАРОДЕРІВ у кабміні - усі Ахметівські менеджери зі стажем. Умєров з 2003 року дві революції на Майдані пережив з Ахмєтовим, заробляючи на нього й на свій сімейний бізнес зараз у США . Не здивуюся, якщо там й частка є Ахметівська. Бо від батька-матері до братів Умерова усі зареєстрували бізнеси й живуть в районі "котеджів"Трампа. А сам Ахмєтов у США не вʼїзний, як бандит зі стажем. . А політтехнолог Трампа та Януковича оплаченний Ахмєтовим спільно з Пінчуком - МАНАФОРТ.
Шмігалка- Ахметівський.
Камишін -багаторічний аграрний менеджер -латифундист, найбагатшого з агроолігархів Ахмєтова .
Ахмєтов подарував за дешево Єрмаку свої медіа, погнав асваівать далєє прастори Європи , а Єрмак розставив його людей у КАБМІНІ.
АХМЄТОВ ОСНОВНИЙ здавач УКРАЇНИ РАШЦІ ПІД ВІЙНУ!
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27.05.2024 14:48 Відповісти
"HarvEast втратила близько двох третин своєї землі через російську окупацію, сказав Скорняков." Ось і весь агробізнес (( Я не вигороджую Ахметова , просто з нього сьогодні латифундист , як куля з лайна ((
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27.05.2024 14:53 Відповісти
Але він свого не випустить...
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27.05.2024 15:28 Відповісти
Якби для оцінки врожаю запросили можновладців, він би виявився захмарним!
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27.05.2024 13:59 Відповісти
Прогноз погіршився, а збіжжя вивезли та вивозиться.
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27.05.2024 14:02 Відповісти
А краще нехай кацапи ракетами спалять?
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27.05.2024 14:43 Відповісти
Ні, Ваньша, краще зберегти у держрезерві для потреб власной Армії та свого населення.
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27.05.2024 14:49 Відповісти
Україна вирощує хліба в достатній кількості і для армії і для населення і на експорт. Якщо не продавати то не буде де зберігати новий урожай. Невже ти цього не знав?
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27.05.2024 15:04 Відповісти
Ваньша, а як же прогноз шо погіршився? А шо буде у 2025 році зі збіжжям?
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27.05.2024 16:07 Відповісти
Я шо, прєдсказатьєль?
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27.05.2024 16:18 Відповісти
З двох попередніх постів виходить якось так.
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27.05.2024 16:22 Відповісти
В Украине в 2 раза поменьшало людей. Тоесть нам даже половины урожая хватит с головой. Зачем нам держать показатели урожая на довоенном уровне? Чтобы унижаться перед польскими фермерами? Может уже хватит быть сырьевым придатком и переходить на уровень выше. А то мы покупаем у Польши семена в пакетиках по 1грн/семечко, растим, горбатимся, обрабатываем и просим тех же поляков купить у нас уже готовое зерно 1кг по1,2грн. Как говорил одимн еврей, мы работаем ради того чтобы себе оставить навар от яиц.
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27.05.2024 14:03 Відповісти
А на скількі поменщало в Україні посевних площ?
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27.05.2024 16:21 Відповісти

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