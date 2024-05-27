Бізнес отримав пільгових кредитів на 40 мільярдів із початку року. На що беруть гроші

Від початку року 10 тисяч підприємців отримали кредити за держпрограмою "Доступні кредити" на суму 39,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 434 кредити на 1,4 млрд грн. Загалом від початку дії програми в лютому 2020 року, було видано 89 тис. кредитів на суму 306 млрд грн.

Найбільше із початку року підприємці взяли кредитів на поповнення обігових коштів – на 15 млрд грн, 8,6 млрд грн кредитів банки видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, ще 8,2 млрд грн – переробним підприємствам, 6,3 млрд грн – на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства (47%), оптової та роздрібної торгівлі (25%) та переробної промисловості (18%).

Лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон, який надає можливість підприємствам ОПК мати доступ до державної програми "Доступні кредити 5-7-9".