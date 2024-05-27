Нацбанк оцінив негативний вплив російських ударів по енергетиці на ВВП

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що попри війну, економіка України надалі відновлюється. Зокрема, у першому кварталі 2024 року реальний ВВП України продовжував зростати. Водночас реалізувалися негативні ризики.

Зокрема, ракетні атаки росіян спричинили значні руйнування об’єктів критичної інфраструктури навесні, передусім енергетичного сектору. Відновити всі ці об’єкти в короткі строки неможливо, а наявні генеруючі потужності потребують планових ремонтів.

"Тому спостерігатиметься періодичний дефіцит електроенергії в різних регіонах, що, звісно, обмежуватиме відновлення економіки. Саме через втрати енергосектору НБУ погіршив прогноз зростання економіки на цей рік з 3,6% до 3%", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зростання економіки України у квітні сповільнилось на тлі атак по енергетиці

Однак Нацбанк очікує, що в наступні роки економічне зростання пришвидшиться до 4-5%.

Наголошується, що цьому сприятиме подальше пристосування бізнесу та населення до нових викликів, а також значні бюджетні стимули за збереження підтримки міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, МВФ очікує, що показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,2%, а наступного року – зросте до 6,5%.

Нагадаємо, що за даними Держстату, реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.