Фонд держмайна зняв арешти з конфіскованого у російського олігарха заводу "Аерок". Тепер його виставлять на продаж

Фонд державного майна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", який раніше належав російському олігарху Андрію Молчанову. Тепер об’єкт готовий до реалізації.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Усі санкційні об’єкти, які йдуть у Фонд, мають певні обтяження. Тому ми проводимо повний комплекс робіт з очищення таких активів, щоб майбутній власник володів максимально повною інформацією про підприємство та не мав проблем з продовженням його діяльності. На сьогодні "Аерок" – це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", – пояснив він.

За його словами, наразі в управлінні Фонду держмайна перебувають 753 санкційних активи. Близько 30% з них розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Усі кошти з продажу санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, у червні 2022 року суд за клопотанням прокуратури заарештував та передав АРМА активи ТОВ "Аерок", які оцінювалися у суму 2 млрд грн.

ТОВ "Аерок", що працює на українському ринку з грудня 2006 року, є одним з лідерів ринку виробів з пористого бетону в Україні. Компанія має заводи в Обухові та Березані, планувала запустити завод у Львівській області у 2022 році.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Аерок" виступав "Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх" (100%). До жовтня 2021 року бенефіціаром було вказано російське ПАТ "Група ЛСР", основним власником якого є російський підприємець Андрій Молчанов.

Андрій Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.

Крім цього, до ради директорів ПАТ "Група ЛСР" входить Віталій Ігнатенко – гендиректор пропагандистської організації "Общественное телевидение Росії". Протягом 2022 року раду директорів "Групи ЛСР" очолював Віктор Зубков – колишній заступник Путіна на посаді голови російського уряду і чинний голова ради директорів "Газпрому".