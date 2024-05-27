Рятувальники ДСНС накупили німецьких пожежних драбин ще на 660 мільйонів

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 24 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Променергообладнання" пожежні автодрабини на загальну суму 659,46 млн грн (з ПДВ).

За умовами угоди, до кінця листопада замовник має отримати 15 автодрабин висотою рятування 30-31 метр на умовах післяплати, свідчать дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила 678,43 млн грн.

Крім переможця тендеру, у ньому взяли участь ще дві компанії. ТОВ з ІІ "Юромаш" пропонувало виконати замовлення трохи дорожче – за 662,5 млн грн. Водночас ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина" пропонувала автодрабини значно дешевше – за 592,65 млн грн, але її заявку відхилили через невідповідність запропонованих машин встановленим замовником вимогам.

При цьому невідома компанія скаржилася, що ДСНС прописала технічні характеристики автодрабин таким чином, що встановленим параметрам відповідає товар лише одного виробника, а саме Magirus TTL M32L-AS. Саме такі автодрабини пропонував переможець тендеру ТОВ "Променергообладнання".

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Як повідомлялося, Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 2 травня за результатами тендеру вже замовило ТОВ "Променергообладнання" пожежні автодрабини з максимальною висотою рятування 40,7 м на загальну суму 290,88 млн грн (з ПДВ).

Зараз київським ТОВ "Променергообладнання" володіє киянин Андрій Заліський. За даними системи YouControl, до 2016 року засновником і директором фірми був киянин В’ячеслав Дінков, який нині володіє київськими ТОВ "Далгакиран Компресор Україна" навпіл із турецькою компанією Dalgakiran Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Із 2016 року "Променергообладнання" отримало державних замовлень на суму 2 млрд грн.