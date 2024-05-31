Кому необхідно звернутись до Пенсійного фонду для продовження субсидії: роз’яснення

Більшості українців, які отримували субсидію під час опалювального сезону, її розмір на неопалювальний період Пенсійний фонд перераховує самостійно. Утім, деяким категоріям населення все ж таки необхідно звернутися до ПФУ для продовження дії програми.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Якщо отримувач субсидії одночасно відповідає всім (!) наступним критеріям, йому необхідно звернутися до ПФУ до 1 липня 2024 року. А саме, якщо він:

отримував субсидії або пільги на початок повномасштабної війни (у січні 2022 року),

з січня 2022 року і протягом усього часу аж до сьогодні продовжує отримувати виплати пільги або субсидії;

на початок повномасштабної війни проживав (чи і в подальшому проживає) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни жодного разу не звертався до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе чи членів сім'ї або домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії або пільги.

Подати заяву, декларацію та необхідні документи до Пенсійного фонду можна декількома способами:

відвідавши найближчий сервісний центр ПФУ;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

направивши документи поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

"Якщо ви не звернетеся до органів Пенсійного фонду України із заявою та декларацією, – з липня відповідні виплати будуть зупинені", – попередили у Пенсійному Фонді.

Поновлення відбудеться з місяця, у якому отримувач субсидії звернеться до Фонду, а він прийме позитивне рішення про призначення субсидії чи пільги на оплату ЖКП.

Як повідомлялося, уряд вирішив збільшити на нинішній неопалювальний сезон для жителів Харкова та Харківської області розмір пільг та субсидій на електроенергію.