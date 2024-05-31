БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 143 20

Майже третина населення України живе у бідності, – Світовий банк

продукти,пенсіонери,бідність

Кількість українців, які живуть у бідності, з 2020 року зросла на 1,8 мільйона, що загалом становить 29% населення, оскільки вторгнення Росії продовжує руйнувати економіку країни.

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Reuters.

За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям та іншим.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально призначені для цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше", – сказав він в інтерв’ю Reuters.

У звіті Світового банку, який базується на щомісячних телефонних опитуваннях 2000 домогосподарств, зазначається, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Загальна кількість населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

Читайте також: Вторгнення Росії відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності, – Світовий банк

Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки понад 20% дорослого населення, яке працювало до війни, втратило роботу.

Зазначається, що майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити харчі в якийсь момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.

Як повідомлялося, рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.

Автор: 

бідність (48) Світовий банк (575) гроші (540)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Зато з Кварталом та марафоном.

Що обрали - те й мають.
показати весь коментар
31.05.2024 15:06
+3
За неї, за бідність і вмирає. Владо, може щось змінити в розподілі грошей і кинути хоч кістку зі стола суддів-держслужбовців трудовому народу? Може й ухилянтів поменшає і з ЄС повернутися з'являться відчайдухи.
показати весь коментар
31.05.2024 14:44
+3
а з якого дива багатіти? війна, мобілізація, як наслідок порушення логістикі... ціни вверх, зарплатня (я про звичайних українців) перетворюється на фантікі...електрика самі знаєте... і т.д.
показати весь коментар
31.05.2024 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За неї, за бідність і вмирає. Владо, може щось змінити в розподілі грошей і кинути хоч кістку зі стола суддів-держслужбовців трудовому народу? Може й ухилянтів поменшає і з ЄС повернутися з'являться відчайдухи.
показати весь коментар
31.05.2024 14:44 Відповісти
Чорта з два, по всім пунктам.
показати весь коментар
31.05.2024 16:01 Відповісти
ну вже що маємо то маємо
показати весь коментар
01.06.2024 07:43 Відповісти
Ти щось топорно почав працювати, члєн ведмедчуківського кружка .
показати весь коментар
01.06.2024 12:26 Відповісти
В нас скоро буде як в індусів - супербагаті зебармени й сексологші в палацах конче заспи, а навколо них мільйони жебраків. Повертайтеся додому, любі біженці
показати весь коментар
31.05.2024 14:50 Відповісти
Та у вас вже 30 років так. Ваш пуцькін із о оточенням мультімільярдер, а ви Жигулі ржаві по калюжам таскаєте.
показати весь коментар
01.06.2024 12:28 Відповісти
Зато з Кварталом та марафоном.

Що обрали - те й мають.
показати весь коментар
31.05.2024 15:06 Відповісти
Зато акцизи як в ЄС вже зробили
показати весь коментар
31.05.2024 15:08 Відповісти
а з якого дива багатіти? війна, мобілізація, як наслідок порушення логістикі... ціни вверх, зарплатня (я про звичайних українців) перетворюється на фантікі...електрика самі знаєте... і т.д.
показати весь коментар
31.05.2024 15:42 Відповісти
після 100% здорожчання електрики жебраків теж побільшає на 100%
показати весь коментар
31.05.2024 17:37 Відповісти
Да ви шо... Немає бути такого! Ви шо, смієтесь..Це все "брехня",та що ви говорите...
показати весь коментар
31.05.2024 21:25 Відповісти
Зате міліардерів більше всіх із пострадянських країн. Ясно, що після московії. В Польщі, здається, зовсім нема міліардерів.

А чи не міліардерів і мультиміліонерів головна вина у бідності народу? Думаю, що їхня.
показати весь коментар
01.06.2024 03:08 Відповісти
Не потрібно боротись з багатими щоб їх не було, боріться щоб не було бідних!!!
А пофакту головна біда народу, що він ТУПИЙ ЯК ПЕНЬ....
показати весь коментар
01.06.2024 07:48 Відповісти
Справа не в багатих, а в наших багатих, які злодюги, обкрадають народ і не будують ефективну країну. І політики, які обслуговують таких багатих.

А на рахунок, що народ тупий як пень. Народ нічого не може зробити в олігархічній системі. Нема з кого обирати.
А олігархи тупі, в них відсутні ділянки мозку, які б налаштовували на створення. Весь мозок вміє тільки красти. Такі самі й політики. Бо ці політики це гниди московських вошей.

А щоб народ не був тупим як пень його треба просвітляти. А це може робити достойна еліта. А оці гниди московських вошей дурили народ при ссср, що вони будують "комунізьм" для народу і продовжують і далі дурити. І красти. І ще мають наглость називати народ тупим. То єсть вони ні при чому, а тільки народ тупий.
показати весь коментар
01.06.2024 09:54 Відповісти
Це що народ був тупий коли одні політики розпродували зброю направо і наліво, готуючи умови для вторгнення москалів, а ВСІ ІНШІ мовчали?????????
Нащо нам такі тупі політики шкідливі, які й ще тупо обзивають народ тупим, намагаючись перевести стрілки з себе тупих на народ. Гниди москоаських вошей наглі й безсоромні.
показати весь коментар
01.06.2024 10:04 Відповісти
Головна проблема тут навіть не росія, а мародери при владі. Бо під час війни, особливо під час війни, розкрадаються шалені суми, за принципом "війна все спише".
показати весь коментар
01.06.2024 09:13 Відповісти
Здається шо світовий банк скромнічає. Мабудь не третина, а дві третини
показати весь коментар
01.06.2024 09:32 Відповісти
В загальному, нічолго не змінилось з давніх давен. Все "стабільно" в цьому плані, за всіх президентів.
показати весь коментар
01.06.2024 14:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 