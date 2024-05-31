Майже третина населення України живе у бідності, – Світовий банк

Кількість українців, які живуть у бідності, з 2020 року зросла на 1,8 мільйона, що загалом становить 29% населення, оскільки вторгнення Росії продовжує руйнувати економіку країни.

Про це йдеться у звіті Світового банку, передає Reuters.

За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значної зовнішньої бюджетної підтримки для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям та іншим.



"Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально призначені для цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше", – сказав він в інтерв’ю Reuters.

У звіті Світового банку, який базується на щомісячних телефонних опитуваннях 2000 домогосподарств, зазначається, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Загальна кількість населення країни зараз оцінюється приблизно в 32 мільйони.

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Зростання рівня бідності було спричинене зниженням зайнятості, оскільки понад 20% дорослого населення, яке працювало до війни, втратило роботу.

Зазначається, що майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити харчі в якийсь момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.

Як повідомлялося, рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.