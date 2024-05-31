В Україні розпочався сезон черешні. Ціни – нижчі, ніж торік

Українські садівники розпочали продаж оптових партій місцевої черешні нового врожаю.

Попри заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні розпочався без запізнень, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі господарства пропонують черешню по 50-110 грн за кілограм ($1,23-2,72/кг). Це значно дешевше, ніж торік, коли на початку сезону ціни на цю ягоду стартували від 85 грн/кг ($2,10/кг), що в середньому на 70% дорожче, ніж зараз.

Водночас якість продукції наразі оцінюється як невисока.

Читайте також: В Україні впали ціни на молоду капусту

"Основна пропозиція на ринку на сьогоднішній день припадає на черешню ранніх сортів. Але рання ягода, як правило, не користується особливим попитом через досить дрібний калібр. І з виходом на ринок черешні більшого калібру, більшість садівників планують і надалі переглядати ціни на ранню черешню у бік зниження", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, водночас в Україні стрімко зростають ціни на картоплю минулорічного врожаю.