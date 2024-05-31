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Новини
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В Україні розпочався сезон черешні. Ціни – нижчі, ніж торік

черешня

Українські садівники розпочали продаж оптових партій місцевої черешні нового врожаю.

Попри заморозки та несприятливі погодні умови, сезон черешні в Україні розпочався без запізнень, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Наразі господарства пропонують черешню по 50-110 грн за кілограм ($1,23-2,72/кг). Це значно дешевше, ніж торік, коли на початку сезону ціни на цю ягоду стартували від 85 грн/кг ($2,10/кг), що в середньому на 70% дорожче, ніж зараз.

Водночас якість продукції наразі оцінюється як невисока.

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"Основна пропозиція на ринку на сьогоднішній день припадає на черешню ранніх сортів. Але рання ягода, як правило, не користується особливим попитом через досить дрібний калібр. І з виходом на ринок черешні більшого калібру, більшість садівників планують і надалі переглядати ціни на ранню черешню у бік зниження", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, водночас в Україні стрімко зростають ціни на картоплю минулорічного врожаю.

Автор: 

ціни (3449) ягоди (46) фрукти (104)


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Топ коментарі
+8
Щось Мосейчук не пише про суповий борщовий набір, подорожчав чи що?
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31.05.2024 20:14
+6
Хочу мелітопольську черешню!!....
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31.05.2024 20:19
+4
Боїться, що її синка мобілізують
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31.05.2024 20:45
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Те, що пропонують господарства, і те, що реально пропонують перекупщики, - дві різні цінові історії!
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31.05.2024 20:03 Відповісти
Дуже добре! Головне, щоб сезон бавовни не закінчувався.
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31.05.2024 20:08 Відповісти
Бавовну рано ще збирати. Начебто десь і на осінь сезон.)
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31.05.2024 20:17 Відповісти
Бавовну не збирати треба, а в кацапію експортувати.
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31.05.2024 20:32 Відповісти
Щось Мосейчук не пише про суповий борщовий набір, подорожчав чи що?
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31.05.2024 20:14 Відповісти
Боїться, що її синка мобілізують
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31.05.2024 20:45 Відповісти
Мосейчук таке не їсть.
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01.06.2024 01:22 Відповісти
Дивно... Цьогоріч у мене на дачі шпанка обсипалась, а черешня буде 50% від торішнього урожаю, тому що половина обсипалась коли холодно було два тижні. Все пробудилось майже на місяць раніше, а потім холодно стало.
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31.05.2024 20:18 Відповісти
Україна не Ліхенштейн - в вас сталися трабли а десь все більш менш норм.
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31.05.2024 20:24 Відповісти
Не знаю у кого як , у мене не дивлячись на холоди гілля ягодами обсипане , ранні черешні шпаки вже доїдають , лемент стоїть страшнющий від сходу до заходу сонця , таке враження що з усього світу летять ))
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31.05.2024 20:41 Відповісти
Ото ж і летять шо ніде немає, а у вас збереглися
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31.05.2024 20:44 Відповісти
Гумор розумію , збереглися не в одного мене )) Саме цікаве що шпаків ******* лише ранні , пізні що розміром більші за мелітопольські , їм і нахрін не потрібні ))
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31.05.2024 20:47 Відповісти
Розмір цеж не головне - і я про картоплю ( ну саджав колись сорт картоплі яка виростала великою і її було багато - картопля правда була без смаку картоплі а зі смаком пластмаси ).
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31.05.2024 20:57 Відповісти
Так то ж ви садили ту що для базару )) У Немішаєво коли купував посадковий матеріал , то так і запитували на продаж чи для себе . Спробуйте посадити сорт "Княгиня " - офігенна картопля універсального призначення .
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31.05.2024 22:03 Відповісти
Це був кормовий або технічний сорт ( хоча ви праві таки для базару - ******* деякі продати кхм продукт ) - крім того це було давно і теперка ця затія в фінансовому плані може бути збитковою .
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31.05.2024 22:21 Відповісти
...бо можуть вдавитись, так само і з виноградом - менший з'дають під чисту, а більший може "вижити"
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31.05.2024 21:46 Відповісти
Не думаю , адже вони ягоди розкльовують на місці , тут щось інше , цікавою була б думка орнітолога .
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31.05.2024 22:01 Відповісти
А може у людини особливо смачна черешня - тому і летять ( у файного кухаря і смажена бараболя файно виходить - а у рукожопа і якась там фуагра на блювоту буде тягнути ).
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31.05.2024 20:54 Відповісти
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31.05.2024 21:59 Відповісти
Хочу мелітопольську черешню!!....
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31.05.2024 20:19 Відповісти
шмыгаль с укрэнерго завтра указ сляпают и на 60% черешня подорожает)
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31.05.2024 21:13 Відповісти
Нв базарі черешня 200грн.
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31.05.2024 22:03 Відповісти
В Алабамі?
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31.05.2024 22:54 Відповісти
В Гостомелі, дружина казала. Це я у Філаделфії, тут 1.25 дол 100грамм
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01.06.2024 01:01 Відповісти
за кілограм ($1,23-2,72/кг). у нас вже доходи в доларах, що ціну вказуєте у валюті на українські черешні? чи це також для порівняння з ЄС
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31.05.2024 22:04 Відповісти
Під мудрим керівництвом партії і черешня дешевшає...
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31.05.2024 22:56 Відповісти
Та дивно, чому зелена сволота до цього часу не заявила, що це цілком їх заслуга....
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01.06.2024 08:33 Відповісти

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