Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився за місяць на 21 мільярд, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 35,5%, що на 0,5 відсоткового пункта нижче показника станом на 1 квітня.

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зменшився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Як повідомлялося, обсяг непрацюючих кредитів за перший квартал 2024 року скоротився на 2 млрд грн – до 420,3 млрд грн, переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.

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Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.