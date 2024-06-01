Україна подвоїла експорт заморожених овочів

За перший квартал 2024 року експорт заморожених овочів з України збільшився більш ніж удвічі порівняно з тим же періодом минулого року – до 2,2 тис. тонн. Експортна виручка за цей період становила понад $2,7 млн.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що основними експортними товарами були заморожені цвітна капуста, броколі та цукрова кукурудза.

Головними покупцями заморожених овочів з України виступали Німеччина, Ізраїль, Бельгія, Італія, Польща, Франція та Румунія. Водночас Ізраїль переважно імпортував з України цукрову кукурудзу в замороженому вигляді.

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, зростання експорту овочевого заморожування, як не дивно, є наслідком бурхливого розвитку вирощування ягід в Україні.

"Після того, як в Україні різко зросло виробництво малини, інвестори почали вкладати кошти в нові підприємства із заморожування цієї ягоди. Однак для більш ефективного використання обладнання, потужностей зі зберігання замороженої продукції та маркетингу, багато хто почав розширювати асортимент виробленої продукції, поступово включаючи до нього інші ягоди, фрукти та навіть овочі. Це дозволяє вже кілька років поспіль підвищувати обсяги експорту заморожених овочів", – пояснив він.

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Водночас він зазначає, що Україна перебуває лише на початку шляху розвитку цієї галузі. І поки що Україна більше імпортує, ніж експортує заморожених овочів. Тож для українських підприємців є актуальним питання як підвищення якості продукції, так і подальшого розширення асортименту.

Основні недоробки в Україні в сегменті заморозки солодкого перцю, овочевих сумішей та зелені, додав Ярмак.

Як повідомлялося, Україна експортувала рекордний обсяг лохини та відібрала ринок у Польщі.