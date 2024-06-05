Російський суд конфіскував активи колишнього виробника горілки "Хортиця"

Ленінський районний суд Курська задовольнив позов російської прокуратури конфіскував на користь держави активи, раніше пов'язані із засновником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits (виробник горілки "Хортиця") Євгеном Черняком.

Судове засідання відбувалося у закритому режимі, пише російська редакція Forbes.

Російська прокуратура подавала позов до чотирьох осіб, у тому числі до Черняка та Олександра Беспалова, який, на думку російського слідства, у 2022 році купив у Черняка заводи, які розливали горілку "Хортиця" в Росії.

Іншими відповідачами за позовом стали гендиректор підмосковного лікеро-горілчаного заводу "Родничок и К" Андрій Лазутін, власник виробника вина ТОВ "Кримський винний дім" Іван Курбаков та чотири юрособи: вологодський та підмосковний лікеро-горілчані заводи "Русский Север" та "Родничок и К", дистриб'ютор "Стандарт качества" та компанія "Бренд Груп Корпорейшн Лімітед", яка зареєстрована на Сейшелах.

У якості зацікавлених осіб до справи залучали дистриб'юторів "Традиции успеха" та "Новый уровень", АТ "Феодосійський завод коньяків та вин" та "Кримський винний дім".

За рішенням російського суду, 100% часток статутних капіталів у семи компаніях було стягнено на користь держави.

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Як повідомлялося, російський суд арештував ці сім компаній на початку травня. До розв’язаної Росією війни проти України вони виробляли популярні в країні українські горілчані бренди "Хортиця", "Мороша" та "Первак". Офіційно їх власниками є Іван Курбаков та Олександр Беспалов.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські активи, що виробляли продукцію під брендами Global Spirits, змінили власника. При цьому джерела на алкогольному ринку РФ вважали, що угода має формальний характер, а активи залишалися під контролем Черняка. Сам український бізнесмен заперечував, що має якісь підприємства в Росії.

У Global Spirits запевняють, що холдинг з 2014 року не має жодних активів у РФ, а з 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво продукції під своїми брендами.

До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх до 2022 року випускали на заводах "Русский Север" та "Источник". До війни "Хортиця" й "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії.

У чому СБУ звинувачує Черняка

Наприкінці минулого року Служба безпеки України повідомила власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

За даними СБУ, підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, продовжували закуповувати в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Детальніше про справу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чи націоналізують активи виробника горілки "Хортиця" Черняка?".