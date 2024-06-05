БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 665 17

Доходи держбюджету зменшуються четвертий місяць підряд, – Мінфін

бюджет,госбюджет

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень, це менше, ніж у лютому, березні та квітні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн), зазначає Мінфін.

Доходи загального фонду держбюджету у травні 2024 року.

В цілому, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Загалом від початку 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 775,4 млрд гривень. При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,3% (+44,7 млрд грн), Державною митною службою – 109,1% (+19,6 млрд грн).

Крім того, у вигляді міжнародної допомоги (грантів) Україна отримала від початку року 40,3 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2024 року склали 208,2 млрд грн, з яких 45 млрд грн надійшло у травні.

В цілому, за підсумками січня-травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 074,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас за січень-травень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 1 544,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 257 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – травень 2024 року становили 612 млрд грн, з яких від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 189,5 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 422,5 млрд грн (або близько $10,8 млрд).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень – травень 2024 року склали 201,7 млрд грн (91,5% плану), платежі з обслуговування – 101,7 млрд грн (91,6 % плану).

Читайте також: Гетманцев пояснив, чому у держбюджеті не вистачає коштів для ЗСУ

Як повідомлялося, у квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 30,5 млрд грн менше, ніж у лютому, коли до загального фонду держбюджету надійшло 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.

Автор: 

держбюджет (1572) держборг (1088) доходи (461) Мінфін (2932) податки (2427)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+19
І чому ж таке сталося? На пів кроку вперед дивитися не вмієте (не хочете). Ловіть людей по дорозі на роботу, не дайте можливість приватному бізнесу забронювати бодай директора, а потім дивуйтеся чому голі босі і в віночку. Стратеги від Бога.
показати весь коментар
05.06.2024 10:04
+18
З такими керманичами і не таке буде. Піднімають акцизи - виробництво йде в тінь, ТЦК працюють методами ГЕСТАПО - мужики ховаються хто куди - виробництво падає, в ментурі людей більше, чим в армії і витрати відповідні, держзамовлення отримують свої "нові свинарчуки", витрати на держапарат захмарні і т.п.
Казав колегам перед виборами, що у Порошенка команда із багатіїв, які вміють робити гроші, а цей приведе команду голодних і голожопих, що будуть красти все підряд, бо іншого не вміють.
показати весь коментар
05.06.2024 10:16
+15
Тобто ******* менше варіант не розглядається? Про те, щоб повернути крадене навіть не питаю
показати весь коментар
05.06.2024 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто ******* менше варіант не розглядається? Про те, щоб повернути крадене навіть не питаю
показати весь коментар
05.06.2024 10:02 Відповісти
Саме тому хочуть підвищити податки, акциз та електроенергію. Правильною дорогою йдете.
показати весь коментар
05.06.2024 10:02 Відповісти
І чому ж таке сталося? На пів кроку вперед дивитися не вмієте (не хочете). Ловіть людей по дорозі на роботу, не дайте можливість приватному бізнесу забронювати бодай директора, а потім дивуйтеся чому голі босі і в віночку. Стратеги від Бога.
показати весь коментар
05.06.2024 10:04 Відповісти
З такими керманичами і не таке буде. Піднімають акцизи - виробництво йде в тінь, ТЦК працюють методами ГЕСТАПО - мужики ховаються хто куди - виробництво падає, в ментурі людей більше, чим в армії і витрати відповідні, держзамовлення отримують свої "нові свинарчуки", витрати на держапарат захмарні і т.п.
Казав колегам перед виборами, що у Порошенка команда із багатіїв, які вміють робити гроші, а цей приведе команду голодних і голожопих, що будуть красти все підряд, бо іншого не вміють.
показати весь коментар
05.06.2024 10:16 Відповісти
Багатії / олігархи при владі також дуже погано, прикладів в історії валом! Їх не цікавить нічого крім зростання своїх доходів і для цього активно використовується держава. США також колись думали що бізнес сам розбереться, держава не повинна вмішуватися, но потім екстрено були вимушені запустити державне регулювання, країна йшла на дно...
показати весь коментар
05.06.2024 14:32 Відповісти
Овець теж по одній з загону виривають і ріжуть горлянку. Розказуючи іншим про вільний випас на медоносних галявинах у світлому майбутньому. Хочеться вірити що ця влада дійсно така тупа, а не в зговорі з ворогом по знищенню України. При цьому щоб ні захід ні мудрий нарід до останнього ні про що не здогадувались.
показати весь коментар
05.06.2024 10:19 Відповісти
Всі дії влади кажуть про те, що вона працює виключно на свою кишеню і на ворога. Вже дуже багато фактів, котрі прямо на це вказують.
показати весь коментар
05.06.2024 10:25 Відповісти
Результат роботи 5-6-ти ефективних менеджерів.
показати весь коментар
05.06.2024 10:25 Відповісти
Антимайдан при владі у дії. Гетьманцев, Татаров, Єрмак і т д ...
показати весь коментар
05.06.2024 11:12 Відповісти
Частіше двері вибивайте в такі заклади як пожмаш, арчер і тоді зовсім мідний таз буде. А очільник "іскри" активи в дубаях і далі буде розміщувати.
Не зрозуміло, гм
показати весь коментар
05.06.2024 11:22 Відповісти
Це новина на радість виборців Зе??
показати весь коментар
05.06.2024 11:23 Відповісти
власти надо меньше воровать
показати весь коментар
05.06.2024 11:47 Відповісти
А що дивного, в таких тяжких для країни умовах потрібно підвищувати оборот грошей (наприклад виплати зарплатні раз в тиждень) робити пільги для бізнесу старого і нового,налагоджувати і шукати нові ринки збуту готової продукції. Іншими словами робити все, щоб бізнес працював і розвивався, а не закручувати гайки і видавлювати з бізнесу і людей останні гроші+тцк які зобов'язують бізнес здавати свої працівників. До чого це призвело ? До того що бізнес повертається до роботи в чорну, що логічно, або взагалі закривається бо невідомо яких ще "сюрпризів" чекати. Я особисто для себе поняв що наші "менеджери" роблять завжди як найгірше, тобто із всіх можливих варіантів, завжди обирають самий тупий. Це як рекрутинг і мобілізація, всі кажуть що рекрутинг це ідеальний варіант і треба розвивати сама його, але влада про це не чула і зробила все навпаки 🤷 так і з бізнесом і з податками і з електрикою і ще багато різних ситуацій. Насправді це ппц
показати весь коментар
05.06.2024 17:33 Відповісти
При уменьшении бюджетных доходов, должны и уменьшаться бюджетные выплаты. Это же закономерно. Потому, если бюджетные расходы на 100% не ставить на паузу, то хотя бы выплаты точно будут уменьшены.
показати весь коментар
05.06.2024 18:56 Відповісти
Тим часом уряд:
Просчиталса но гдє ...
показати весь коментар
05.06.2024 21:51 Відповісти
А ви ще більше в тилу виловлюйте тих хто гроші заробляє і економіку на плаву тримає. Поліція, чиновники, суди гроші для держави не заробояють. Але хабарі справно беруть
показати весь коментар
05.06.2024 22:43 Відповісти
А ви ще більше підніміть налогі ,ціни ,таріфи .Щоб же точно все накрилося.Хотя кого я обманюю вже і так торба.
показати весь коментар
06.06.2024 11:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 