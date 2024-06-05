Доходи держбюджету зменшуються четвертий місяць підряд, – Мінфін

За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень, це менше, ніж у лютому, березні та квітні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн), зазначає Мінфін.

В цілому, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Загалом від початку 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 775,4 млрд гривень. При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,3% (+44,7 млрд грн), Державною митною службою – 109,1% (+19,6 млрд грн).

Крім того, у вигляді міжнародної допомоги (грантів) Україна отримала від початку року 40,3 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2024 року склали 208,2 млрд грн, з яких 45 млрд грн надійшло у травні.

В цілому, за підсумками січня-травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 074,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас за січень-травень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 1 544,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 257 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – травень 2024 року становили 612 млрд грн, з яких від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 189,5 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 422,5 млрд грн (або близько $10,8 млрд).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень – травень 2024 року склали 201,7 млрд грн (91,5% плану), платежі з обслуговування – 101,7 млрд грн (91,6 % плану).

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 30,5 млрд грн менше, ніж у лютому, коли до загального фонду держбюджету надійшло 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.