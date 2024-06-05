Мобілізація та міграція: Підприємці назвали головні причини дефіциту працівників

Дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу.

Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників, свідчать дані опитування підприємців, проведеного Міністерством економіки.

Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

При цьому у 41% опитаних компаній чисельність колективів залишилася такою ж, як до початку повномасштабного вторгнення РФ, у 5% вона збільшилася у межах 20%, і лише у 3% – на понад 20%. Водночас у 19% респондентів кількість працівників зменшилася до 20%, у 17% – на 20-50% і у 15% – на понад 50%.

36% опитаних респондентів очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни, 18% не очікують серйозних змін, 22% прогнозують покращення ситуації, а 24% вірять, що нестачі кадрів не буде.

В опитуванні взяли участь 3 175 респондентів із усіх регіонів України. З них 6% – компанії з іноземним капіталом, а 23% мають досвід роботи з іноземними компаніями. У 88% опитаних підприємтсв кількість працівників не перевищує 200.

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Як повідомлялося, через масовий виїзд українців за кордон та мобілізацію більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів.

Детальніше читайте в матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати