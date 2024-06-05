Рада передумала звільняти працівників за приховані зв’язки з громадянами Росії на вимогу Зеленського

Верховна Рада на вимогу президента Володимира Зеленського виключила із ухваленого раніше законопроєкту норму, яка передбачала право роботодавця звільняти працівника за неповідомлення про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ та на окупованих територіях.

За відповідний законопроєкт №7731 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань" із пропозиціями президента в цілому на засіданні 4 червня проголосував 241 народний депутат, передає Інтерфакс-Україна.

За пропозицією голови держави Рада також доповнила законопроєкт новими частинами, згідно з якими складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

У законопроєкті також наголошується, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня.

Серед іншого, документом пропонувалося доповнити статтю 142 КЗпП положеннями, які дозволяли роботодавцям в рамках правил внутрішнього трудового розпорядку зобов'язувати працівників повідомляти про зв'язки з громадянами Росії або мешканцями тимчасово окупованих територій. Водночас пропонувалося дозволити роботодавцю звільняти працівників за порушення правил внутрішнього розпорядку.

Однак президент Володимир Зеленський ветував закон і повернув його у парламент зі своїми пропозиціями.

Зокрема, Зеленський запропонував вилучити норми про обов'язок працівників повідомляти про зв'язки з громадянами Росії або мешканцями тимчасово окупованих територій. На думку президента, такий підхід не відповідає Конституції, бо використане у законі формулювання "зв’язки із фізичними особами" не має чіткого правового визначення.

"Не враховано у законі й те, що працівник може не володіти інформацією про місце постійного проживання (перебування, реєстрації) "фізичних осіб, з якими він має зв'язки". Положеннями закону не визначено й повноважень роботодавця щодо отриманої від працівника інформації із зазначеного питання", – зазначалося у пропозиціях президента.

Він також наголосив, що виявленням фактів колабораційної та іншої діяльності, що загрожує національній безпеці України, вже займається система державних органів.

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