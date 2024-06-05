200 реформ і 400 індикаторів: Мінфін запустив інтерактивну матрицю реформ

Міністерство фінансів запустило інтерактивний сайт Матриці реформ, який дозволяє ознайомитись зі змістом, термінами і графіком виконання умов міжнародних кредиторів України у різних сферах.

Сайт запустили на виконання постанова Кабміну "Деякі питання моніторингу виконання матриці реформ", ухваленої 4 червня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Цим документом уряд визначив саме Міністерство фінансів відповідальним за моніторинг виконання Матриці реформ, а також зобов’язаннями за програмами фінансової підтримки і перед міжнародними партнерами.

Матриця реформ включає понад 200 реформ (понад 400 індикаторів), погоджених у домовленостях з ЄС, Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим Банком.

"Цей інструмент фіксує наявні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів. Матриця реформ також містить експертну оцінку впливу реформ на економічне зростання та відновлення, проведену КШЕ, ЦЕС за методологією Гарвардського університету та за сприяння Світового банку", – зазначається у повідомленні.

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Матриця реформ має пріоритети за рівнем економічного впливу, оцінені у такій послідовності:

макроекономічні політики, включають податкові та митні реформи для розширення внутрішньої дохідної бази, усунення квазіфіскальних спотворень, підтримання загальної стабільності цін;

включають податкові та митні реформи для розширення внутрішньої дохідної бази, усунення квазіфіскальних спотворень, підтримання загальної стабільності цін; управління державним сектором та інституціями . Включає зміцнення координації регіональної політики, розробку вимірюваних планів дій для реформування правоохоронних органів та боротьби з корупцією, а також підвищення спроможностей управління державними інвестиціями, зокрема судових інстанцій;

. Включає зміцнення координації регіональної політики, розробку вимірюваних планів дій для реформування правоохоронних органів та боротьби з корупцією, а також підвищення спроможностей управління державними інвестиціями, зокрема судових інстанцій; структурні реформи. Охоплюють програми на ринку праці та політику, пов’язану з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та бізнес-середовища, включаючи реформи державних підприємств і корпоративного управління, а також регулювання, що інтегрують і реформують такі сектори: енергетика, критичні матеріали, сільське господарство та транспорт.

"Матриця реформ і запущений сайт дозволяють зручно проаналізувати та візуалізувати такі заходи за допомогою дашборду (інструменту BI). Наприклад, у часі – які реформи потрібно виконати в конкретному кварталі, за виконавцями, за типами документів – закон, рішення КМУ, накази тощо. Є готові шаблони або кожен користувач може створювати свої параметри для групування та відображення інформації", – пояснив заступник міністра фінансів Денис Улютін.