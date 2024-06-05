Рада ратифікувала конвенцію ЄС про спільне кіновиробництво
Верховна Рада ухвалила закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво (переглянутої)".
Ухвалення відповідного законопроєкту №0236 за основу та в цілому на засіданні у середу підтримали 288 депутатів, повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.
"Ратифікація конвенції сприятиме розвитку української кіноіндустрії, посиленню міжнародного культурного та економічного співробітництва, розширенню доступу до міжнародних ринків для української кіноіндустрії та підвищенню рівня представлення України на міжнародних кінофестивалях і платформах", – прокоментували ратифікацію конвенції в Держагентстві.
Крім того, очікується що це дозволить Україні розширити коло країн для спільного кінематографічного виробництва та збільшити кількість спільних кінопроєктів.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування англійської мови в Україні". Перед голосуванням депутати підтримали дискусійну поправку, як передбачає виплати з державного бюджету кінотеатрам, які замість фільмів з українським дубляжем демонструватимуть їх англійською.
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З такою ВР навряд чи взагалі можна перемогти хоч когось!
про створення поліції, нема
закон про воєнний стан ніхто не бачив, можливо і його нема.
а про кіно, є
про бронь, тоюто про офіційних ухилянтів, є
про нарахування собі, коханим великих зарплат та надбавок, є
ВР працює в поті морди-ліца
лиш не зрозуміло на кого