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Новини
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Рада ратифікувала конвенцію ЄС про спільне кіновиробництво

кіно

Верховна Рада ухвалила закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про спільне кінематографічне виробництво (переглянутої)".

Ухвалення відповідного законопроєкту №0236 за основу та в цілому на засіданні у середу підтримали 288 депутатів, повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"Ратифікація конвенції сприятиме розвитку української кіноіндустрії, посиленню міжнародного культурного та економічного співробітництва, розширенню доступу до міжнародних ринків для української кіноіндустрії та підвищенню рівня представлення України на міжнародних кінофестивалях і платформах", – прокоментували ратифікацію конвенції в Держагентстві.

Крім того, очікується що це дозволить Україні розширити коло країн для спільного кінематографічного виробництва та збільшити кількість спільних кінопроєктів.

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про застосування англійської мови в Україні". Перед голосуванням депутати підтримали дискусійну поправку, як передбачає виплати з державного бюджету кінотеатрам, які замість фільмів з українським дубляжем демонструватимуть їх англійською.

Автор: 

кіно (254) кінопрокат (86) Держкіно (34) Євросоюз (5103)


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Так своєчасно і так нагально. Серіальчик забацають - Буба Касторський в Сан-Франциско.
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05.06.2024 21:16 Відповісти
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05.06.2024 21:22 Відповісти
Потужне рішення для воюючої країни
З такою ВР навряд чи взагалі можна перемогти хоч когось!
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05.06.2024 21:38 Відповісти
Це точно.
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05.06.2024 23:08 Відповісти
Голівуд, Слуга народу, рімейк
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05.06.2024 22:36 Відповісти
закону про створення тцк нема
про створення поліції, нема
закон про воєнний стан ніхто не бачив, можливо і його нема.
а про кіно, є
про бронь, тоюто про офіційних ухилянтів, є
про нарахування собі, коханим великих зарплат та надбавок, є
ВР працює в поті морди-ліца
лиш не зрозуміло на кого
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05.06.2024 22:56 Відповісти
Все, що стосується кіно, - КАЛИВАН проголосує без правок, більшістю голосів.
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05.06.2024 23:10 Відповісти
Кіновиробництво-це святе,для Зеленського і Єрмака критична галузь економіки,а от спрощення ввозу газотурбінних установок під міні-ТЕС і скасування штучної монополії на енергоринку-це неначасі.
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05.06.2024 23:18 Відповісти
Будемо дивитися кіно англійською як світло буде і гуляти кілометрами асфальту серед мільярда дерев як не буде
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06.06.2024 02:15 Відповісти

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