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Гривня продовжує зміцнюватися після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

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Курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро наприкінці минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 6 червня, на рівні 40,1254 грн/$, порівняно із 40,2938 грн/$ у середу. У понеділок він опускався до історичного мінімуму – 40,5373 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 16 копійок – до 43,6083 грн за євро. У понеділок він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?  

Читайте також: Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2167) гривня (1544) курс (1497) НБУ (9279) обмін валюти (700)


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05.06.2024 16:09 Відповісти
ц.. @ дякую за інХфорацію, вчасно і зрозуміло !!!@@@@,
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05.06.2024 16:50 Відповісти
давай 8!
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05.06.2024 16:56 Відповісти
Уся, міжнародна допомога, спущена до місцевих бюджетів відконвертована. Вільного налічмана - тільки на сигарети. Скавчимо та клянчимо далі.
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05.06.2024 17:24 Відповісти
Ага, впала на 2 гривні, а тепер зміцнилась на декілька копійок
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05.06.2024 17:36 Відповісти
Два кроки вперед, один назад
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05.06.2024 18:05 Відповісти
Хтось заробив на зміні курсу☝️🤬
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05.06.2024 20:13 Відповісти

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