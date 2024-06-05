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"Укренерго" застосувало аварійні відключення світла в 12 областях. Графіки не діють

блекаут

Через перевищення лімітів з 20:40, 5 червня, "Укренерго" змушене застосовувати аварійні відключення в 12 областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області

Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури. 

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Напередодні, 4 червня, Київ перевищив встановлені ліміти споживання електроенергії, тому в місті почалися екстрені відключення споживачів поза графіком.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4240) Укренерго (1998) відключення світла (600)


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И это они еще себе кондиционеры не поставили... А поставят, так во всех областях будут "аварийные".
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05.06.2024 22:05 Відповісти

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