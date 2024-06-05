"Укренерго" застосувало аварійні відключення світла в 12 областях. Графіки не діють
Через перевищення лімітів з 20:40, 5 червня, "Укренерго" змушене застосовувати аварійні відключення в 12 областях.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, йдеться про Харківську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Одеську, Запорізьку та Кіровоградську області.
Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.
Напередодні, 4 червня, Київ перевищив встановлені ліміти споживання електроенергії, тому в місті почалися екстрені відключення споживачів поза графіком.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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