БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
157 0

Кабмін ухвалив рішення про гранти для малих агровиробників. Скільки можна отримати?

комбайн на полі

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання грантової підтримки малим агровиробникам.

Відповідне розпорядження №495-р "Питання спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства" було ухвалене на черговому засіданні.

Залучені грантові кошти дозволять забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 кіз або овець.

За рахунок цих коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

  • 4 тис. грн на один гектар оброблюваних угідь;
  • 7 тис. грн на одну корову всіх напрямів продуктивності;
  • 2 тис. грн на одну козу або вівцю.

Заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.

Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.

Раніше повідомлялося, що 56% українських агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі

До того стало відомо, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Автор: 

аграрії (1314) Кабмін (7749) сільське господарство (506) грант (307)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 