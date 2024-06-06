Кабмін ухвалив рішення про гранти для малих агровиробників. Скільки можна отримати?
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання грантової підтримки малим агровиробникам.
Відповідне розпорядження №495-р "Питання спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства" було ухвалене на черговому засіданні.
Залучені грантові кошти дозволять забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 кіз або овець.
За рахунок цих коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:
- 4 тис. грн на один гектар оброблюваних угідь;
- 7 тис. грн на одну корову всіх напрямів продуктивності;
- 2 тис. грн на одну козу або вівцю.
Заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.
Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.
Раніше повідомлялося, що 56% українських агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі
До того стало відомо, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.
Будь ласка, зачекайте...
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