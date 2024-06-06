Кабмін ухвалив рішення про гранти для малих агровиробників. Скільки можна отримати?

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання грантової підтримки малим агровиробникам.

Відповідне розпорядження №495-р "Питання спрямування коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку, Міністерству аграрної політики та продовольства" було ухвалене на черговому засіданні.

Залучені грантові кошти дозволять забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га, утримують до 100 корів або до 500 кіз або овець.

За рахунок цих коштів сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

4 тис. грн на один гектар оброблюваних угідь;

7 тис. грн на одну корову всіх напрямів продуктивності;

2 тис. грн на одну козу або вівцю.

Заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр.

Орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня.

Раніше повідомлялося, що 56% українських агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі

До того стало відомо, що з 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.