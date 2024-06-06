Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод у Рівненській області. ФОТО

Фонд державного майна Украні виставив на приватизацію Зірненський спиртзавод у Рівненській області.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

За його словами, завод діючий, спеціалізується на дистиляції, ректифікації та змішуванні спиртових напоїв.

"Наявна ресурсна база дозволяє випускати високоякісну продукцію в значних обсягах", – зазначив Коваль.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд;

31 одиниця транспорту і спецтехніки;

503 одиниці іншого рухомого майна.

Об’єкт має зручну транспортну розв'язку, великі виробничі потужності. Він розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею 15,67 га.

Стартова ціна лоту становить 18,8 млн грн (без ПДВ).

Аукціон відбудеться 12 червня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Прийом пропозицій триває до 11 червня включно.

















Наприкінці травня Фонд держмайна виставив на онлайн-аукціон із приватизації єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат".