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В Україні розроблять нову форму електронного квитка

квиток,електронний

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України встановить та затвердить форму електронного квитка на автомобільному транспорті.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Там нагадали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5705, який створює передумови до впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.

Відтак, проєкт закону дає можливість Мініфраструктури встановити та затвердити форму електронного квитка, зокрема, визначити обов'язкові реквізити та відомості, які повинні в ньому міститись.

"Наразі Міністерством уже підготовлено проєкт наказу про нову форму квитка, адже та форма, що діє в Україні сьогодні – це спадок рядянського минулого, як за формою, так і за змістом. Важливо, що ухвалений законопроєкт не просто унормовує наші повноваження як Міністерства розробити форму електронного квитка, а дає можливість повноцінно працювати над запровадженням єдиного електронного квитка для кількох видів транспорту", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Окрім цього, Міністерство зможе затвердити технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, щоб вони між собою могли взаємодіяти та синхронізуватись. У першу чергу йдеться про електронні квитки для пільгових категорій населення.

"У підсумку законопроєкт №5705 дозволить уніфікувати проїзні документи, які видають оператори автоматизованих систем оплати проїзду та створити правове поле дії електронних квитків на автобусних маршрутах загального користування", – наголосили в Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року.

Автор: 

електронні квитки (127) Мінінфраструктури (1376)


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Біль проблем зараз немає?До осені доведеться розробляти е-картки на хліб та маргарин.Ото буде досягнення.
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06.06.2024 11:43 Відповісти
Що я прочитав? Вони збираються "створити" таку систему... Тобто просто скопіювати з якоїсь країни Європи. Приміром в Англії така система доволі непогано працює,oyster card називається. а потім списати з бюджету декілька мільярдів гривень на "створення "цієї системи.
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07.06.2024 12:36 Відповісти

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