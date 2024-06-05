БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 453 4

Рада ухвалила закон про електронний квиток у транспорті через два роки після початку розгляду

квиток,електронний

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".

Відповідний законопроєкт №5705 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.

Читайте також: Ажіотажний попит: Театр імені Франка змінить правила продажу квитків і зробить їх іменними

Також документ оновить визначення понять "електронний квиток" та "квиток".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року.

Автор: 

квитки (331) ВР (2868) закон (1481) парламент (1948) транспорт (507) електронні квитки (127)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо це, якщо вже давно можна карткою розрахуватися???
показати весь коментар
05.06.2024 14:54 Відповісти
Так, можна... в метро, комунальному транспорті.
Але це копійки в порівнянні з тими коштами які проходять через таксі та маршрутки.
Це ціла ріка грошей, які ніде не обліковуються і лягають готівкою в кишені "бенефіціарів" та їх кришувальників.
Водій маршрутки і касир і водій, все розсовано по кишенях та коробочках. Скільки сплатили пасажири, скільки здав водій, скільки пройшло по бухгалтерії, скільки сплачено податків.
А люди кожного дня платять мінімум по два рази в маршрутці (у Дніпрі, наприклад це 2х15 грн.).
показати весь коментар
05.06.2024 18:00 Відповісти
В маршрутці не можна розрахуватися карткою. Чому? Бо маршрутка - це тіньова економіка з мільярдними оборотами.
показати весь коментар
07.06.2024 08:31 Відповісти
Тут не сказано про примус маршруток користуватись цими квитками.
показати весь коментар
07.06.2024 12:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 