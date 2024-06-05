Рада ухвалила закон про електронний квиток у транспорті через два роки після початку розгляду
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".
Відповідний законопроєкт №5705 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.
Також документ оновить визначення понять "електронний квиток" та "квиток".
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року.
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Але це копійки в порівнянні з тими коштами які проходять через таксі та маршрутки.
Це ціла ріка грошей, які ніде не обліковуються і лягають готівкою в кишені "бенефіціарів" та їх кришувальників.
Водій маршрутки і касир і водій, все розсовано по кишенях та коробочках. Скільки сплатили пасажири, скільки здав водій, скільки пройшло по бухгалтерії, скільки сплачено податків.
А люди кожного дня платять мінімум по два рази в маршрутці (у Дніпрі, наприклад це 2х15 грн.).