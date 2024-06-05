Рада ухвалила закон про електронний квиток у транспорті через два роки після початку розгляду

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".

Відповідний законопроєкт №5705 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.

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Також документ оновить визначення понять "електронний квиток" та "квиток".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року.